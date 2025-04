3 motivi validi per aprire un conto deposito con Klarna

Nel panorama dei conti deposito, una delle novità più interessanti di questo inizio 2025 è la nuova soluzione promossa da Klarna, la società fintech svedese nota per l’opzione di pagamento in tre rate a interessi zero su tantissimi prodotti. Nello specifico, Klarna offre un conto deposito flessibile, tramite cui è possibile guadagnare il 2,40% di interesse annuo lordo sui propri risparmi.

Non sono previste commissioni di gestione di alcun tipo, né occorre un importo minimo per aprire un deposito. Allo stesso tempo, inoltre, è possibile prelevare il proprio denaro in qualsiasi momento. Tra le altre cose, l’apertura del conto deposito avviene direttamente online tramite la sezione Risparmi dell’app, da dove è possibile aprire fino a tre conti senza vincoli.

Come promesso, ecco tre validi motivi per aprirne uno.

1. Interessi più alti rispetto ai conti tradizionali

Il deposito flessibile di Klarna offre ai suoi clienti tassi di interesse competitivi, spesso superiori rispetti a quelli delle banche tradizionali. Ciò rappresenta una soluzione più che valida per chi ha la necessità di guadagnare sui propri risparmi in modo sicuro, senza dover imbarcarsi in investimenti che possono presentare rischi più o meno marcati nel breve o medio-lungo termine.

2. Sicurezza garantita

I depositi di Klarna sono tutelati fino a 100.000 euro tramite il sistema di garanzia svedese sui depositi, che è l’equivalente del nostro Fondo Interbancario. Restando poi in tema sicurezza, la società fintech scandinava è un istituto bancario autorizzato, ciò offre dunque ulteriore trasparenza per chi sta valutando l’apertura di un nuovo conto.

3. Gestione semplice e 100% digitale

L’apertura e la gestione del conto deposito è facile e veloce grazie all’utilizzo dell’app Klarna o del sito web ufficiale, senza la necessità dunque di dover imbattersi con l’onnipresente burocrazia del mondo reale. Anche l’interfaccia dell’app è molto intuitiva, consentendo a chiunque un monitoraggio semplice degli interessi accumulati in tempo reale.