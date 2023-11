Conto Arancio: il conto deposito che ti fa guadagnare di più

Se state cercando un modo sicuro e conveniente per far fruttare i vostri risparmi, Conto Arancio è la soluzione che fa per te. Si tratta di un conto deposito online che ti offre un tasso di interesse del 4% annuo lordo per 12 mesi, sulle somme depositate fino a 100.000€. Un rendimento tra i più alti disponibili nel mercato, con cui far fruttare i vostri risparmi.

È anche un conto deposito flessibile, che non vi vincola a nessuna scadenza o penale. Potete infatti inserire o prelevare le somme che volete, in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

Conto Arancio: perché sceglierlo

Conto Arancio è il conto deposito ideale per chi vuole investire i propri risparmi in modo sicuro e redditizio. Attivando il deposito, potrete beneficiare di

Tasso di interesse elevato

Con un tasso di interesse garantito del 4% annuo lordo per 12 mesi, sulle somme depositate fino a 100.000€, è possibile ottenere uno dei più alti tassi di maturazione tra i prodotti finanziari dello stesso tipo.

Flessibilità totale

Arancio è un deposito senza vincoli, che vi consente di gestirlo come preferite. Potete infatti depositare o prelevare le somme che volete, in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi gli interessi accumulati.

Gli interessi sono accreditati sul vostro conto alla fine dell’anno o alla chiusura del conto.

Facile da aprire

Per richiedere il conto deposito di ING, basta recarsi nella pagina ufficiale e fare clic su “Apri Conto Arancio”, seguendo tutti i passaggi richiesti direttamente online. Chi è già cliente della banca, puoi richiedere Conto Arancio direttamente dall’area riservata, senza dover inviare ulteriori documenti.

Insieme al conto deposito, è anche possibile richiedere Conto Corrente Arancio, un prodotto con canone gratuito e che può essere abbinato a una differente tipologia di carte.

Con ING i vostri risparmi sono sempre al sicuro grazie all’adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.