Conto Arancio: il conto deposito con tasso del 4%

Conto Arancio di ING è la soluzione ideale e sicura per maturare i propri risparmi con un tasso davvero conveniente. Si tratta di un conto deposito online che ti offre il 4% annuo lordo per 12 mesi sui deposito fino a 100.000€, senza vincolare i tuoi soldi. Puoi aprire e gestire il tuo conto in pochi clic, senza costi di apertura, chiusura, versamenti o prelievi. Inoltre, puoi controllare il tuo saldo e le tue operazioni in qualsiasi momento dalla tua area riservata o dalla app di ING sul tuo smartphone.

Conto Arancio: la soluzione più redditizia per i tuoi risparmi

Conto Arancio si appoggia direttamente al tuo conto corrente e ti permette di trasferire i tuoi soldi con semplici bonifici, senza commissioni. Puoi mettere e togliere i tuoi risparmi quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati, che ti verranno accreditati alla fine dell’anno. Se non hai un conto corrente, puoi anche aprire Conto Corrente Arancio insieme al conto deposito, per avere tutti i servizi con cui gestire le tue spese di ogni giorno senza alcun canone.

Per approfittare del 4% annuo lordo per 12 mesi con il conto deposito, non devi far altro che aprire e attivare il tuo primo conto entro il 31 dicembre 2023 con un bonifico. L’iniziativa è riservata sia ai nuovi clienti di ING che a coloro che non sono mai stati titolari del conto deposito. Chi è infatti già in possesso di un prodotto finanziario, come Conto Corrente Arancio, può richiederlo direttamente dalla propria area privata e beneficiare di tutti i vantaggi del caso.

Non perdere questa occasione unica di far crescere i tuoi risparmi con Conto Arancio, il conto deposito che ti offre uno dei tassi di rendimento più alti tra quelli attualmente disponibili. Apri subito il tuo conto online, anche con SPID, per iniziare a risparmiare e accrescere maggiormente le tue somme.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.