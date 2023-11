Conto Arancio: il conto deposito ideale per i tuoi risparmi

Conto Arancio di ING è uno dei modi più semplici e sicuri per incrementare i propri risparmi, grazie a un tasso di interesse che raggiunge il 4% lordo per 12 mesi su somme massime di 100.000€. Non ha vincoli di alcun tipo, consentendo di avere sempre a disposizione le somme, e può essere aperto e gestito in pochi clic direttamente online, senza costi di apertura, chiusura, versamenti o prelievi. E se avete bisogno dei vostri soldi, potete trasferirli sul vostro conto corrente in modo semplice e veloce con un bonifico.

Conto Arancio: un deposito con tasso di interesse del 4%

Conto Arancio si appoggia al vostro conto corrente per far crescere i vostri risparmi senza rischi, grazie all’adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il conto è consultabile in qualsiasi momento anche da smartphone, grazie alla pratica app di ING disponibile sia per Android che iOS.

Con l’assenza di vincoli, potete prelevare le somme che volete in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi che vi vengono accreditati a fine anno direttamente sul deposito. Per avere il 4% lordo per 12 mesi con il conto deposito, dovete solo aprire e attivare il vostro primo conto deposito entro il 31 dicembre 2023. Basta recarsi nella pagina ufficiale ING e fare clic su “Apri Conto Arancio”, seguendo i passaggi indicati dalla procedura. Fornite i dati e i documenti richiesti per completare l’operazione e, una volta attivato il conto, effettuate un bonifico verso l’IBAN associato sempre entro il 31 dicembre per iniziare a risparmiare con uno dei tassi di interesse più alti.

Chi è già cliente ING, può anche richiedere il conto deposito direttamente dalla propria area privata, oppure anche insieme a Conto Corrente Arancio, se questo viene aperto per la prima volta.

Conto Arancio è il conto deposito di ING per far fruttare i tuoi risparmi. Approfitta del 4% lordo per 12 mesi fino a 100.000€ per ottenere il massimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.