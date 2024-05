Conto Arancio: il conto deposito per far crescere i tuoi risparmi

Conto Arancio si presenta come una soluzione ideale per ottimizzare i risparmi con tasso d’interesse annuo lordo fino al 5% per i primi 12 mesi su somme depositate fino a un massimo di 100.000 euro.

Grazie alla comodità di una gestione completamente digitale, zero costi di gestione e assenza di vincoli, Conto Arancio rappresenta una scelta adatta a chi cerca di massimizzare i propri risparmi senza rinunciare alla flessibilità e alla sicurezza.

Caratteristiche principali di Conto Arancio

Rendimento : Conto Arancio offre un tasso promozionale del 5% annuo lordo ai nuovi clienti che aprono Conto Arancio e Conto Corrente Arancio entro l’11 maggio e accreditano lo stipendio. Se non si ha possibilità di accreditare lo stipendio, è possibile accedere al tasso promozionale del 5% annuo depositando almeno 1.000 euro ogni mese . In caso contrario, è previsto un tasso del 3% annuo lordo.

: Conto Arancio offre un tasso promozionale del 5% annuo lordo ai nuovi clienti che aprono Conto Arancio e Conto Corrente Arancio entro l’11 maggio e accreditano lo stipendio. Se non si ha possibilità di accreditare lo stipendio, è possibile accedere al tasso promozionale del 5% annuo depositando almeno 1.000 euro ogni mese . In caso contrario, è previsto un tasso del 3% annuo lordo. Accessibilità e flessibilità : I fondi sono sempre disponibili, permettendo prelievi e depositi senza perdere gli interessi accumulati.

: I fondi sono sempre disponibili, permettendo prelievi e depositi senza perdere gli interessi accumulati. Zero costi : Non è previsto alcun costo di apertura, gestione, trasferimento o chiusura.

: Non è previsto alcun costo di apertura, gestione, trasferimento o chiusura. Servizi digitali: Conto Arancio è gestibile interamente online, tramite app e home banking.

Conto Corrente Arancio

A differenza di Conto Arancio, che è un conto di deposito per l gestione dei risparmi, Conto Corrente Arancio è un conto corrente bancario che offre tutti i servizi per gestire le spese di ogni giorno, dai prelievi ai pagamenti, in tutta comodità. Anche Conto Corrente Arancio è a canone zero e non prevede costi di apertura o chiusura.

Come ottenere il 5% annuo

Apertura Conto Corrente Arancio: Per accedere alla promozione è necessario aprire Conto Corrente Arancio e selezionare l’opzione per attivare anche Conto Arancio. Attivazione: I conti devono essere attivati con un primo bonifico entro l’11 maggio 2024 Accredito stipendio: Per ottenere il tasso del 5%, è necessario accreditare lo stipendio su Conto Corrente Arancio entro il 31 agosto.

