Conto Arancio: il conto deposito più redditizio con interesse del 5%

Un conto deposito come quello di Conto Arancio è sicuramente la miglior soluzione che tu possa trovare per far fruttare i risparmi che hai messo da parte. Puoi infatti aumentare le tue giacenze grazie a un interesse del 5% annuo lordo per 12 mesi, che ottieni se in fase di richiesta apri anche Conto Corrente Arancio e accrediti lo stipendio.

Conto Arancio e Conto Corrente Arancio ti danno un interesse del 5%

Conto Arancio ti consente di avere un rendimento davvero alto del 5%. Per averlo, ti basta diventare titolare entro l’11 maggio e, in fase di richiesta, aprirlo insieme a Conto Corrente Arancio. Successivamente, una volta aperto il deposito, accredita lo stipendio entro il 31 agosto: ti basta un’entrata qualsiasi di almeno 1000€.

Non essendo presente alcun vincolo, puoi prelevare il denaro quando vuoi senza perdere gli interessi accumulati, che sono accreditati sulla base del saldo giornaliero. Inoltre non ci sono costi per quanto riguarda le operazioni normali di gestione, come apertura, chiusura, trasferimento e prelievo, oltre al rendiconto online.

Il tasso di interesse con Conto Arancio è valido per i depositi fino a 100.000€ per un massimo di 12 mesi. Superati tali termini, il tasso scende all’1% previsto dal contratto, mentre se non riesci ad accreditare lo stipendio, puoi comunque avere il 3% per 12 mesi.

La gestione è veramente facile: se vuoi prelevare il denaro ti basta emettere un bonifico al conto corrente desiderato, oppure fare un girofondo verso il tuo IBAN Conto Corrente Arancio. Allo stesso modo, puoi depositare ulteriori fondi da far maturare.

Conto Arancio, insieme al conto corrente di ING, sono consultabili direttamente dall’app, disponibile per Android e iOS, oltre che da homebanking con il PC. La promozione è riservata soltanto ai nuovi clienti del conto deposito e per chi non ha mai accreditato uno stipendio su Conto Corrente Arancio.

Non attendere e ottieni adesso il 5% di interesse!