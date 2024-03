Conto Arancio: il deposito svincolabile con tasso del 3%

Il Conto Arancio di ING è un conto deposito che offre un tasso di interesse annuo lordo del 3% per i primi 12 mesi, fino a un massimo di 100.000 euro. Questa offerta è particolarmente attraente, soprattutto perché non ci sono vincoli: i clienti possono depositare e ritirare i loro soldi quando vogliono, senza perdere gli interessi.

Conto Arancio: risparmia senza alcun vincolo con il 3%

Non ci sono costi aggiuntivi per l’apertura. Poiché si tratta di un conto deposito, Conto Arancio è totalmente gratuito: la gestione, il trasferimento, il prelievo, il deposito e la possibile chiusura del conto non hanno alcuna commissione aggiuntiva e non è nemmeno richiesto un saldo minimo.

Si apre velocemente con una procedura guidata dalla pagina principale. Ti basta avere un documento d’identità, un codice fiscale e l’IBAN del proprio tuo corrente. Dopo averlo aperto e attivato con un primo deposito entro l’11 maggio, per i primi 12 mesi dall’attivazione otterrai un interesse del 3% annuo lordo fino a 100.000€. Dopo questo periodo, l’interesse scende alla percentuale che è indicata nel contratto.

Per la gestione del conto puoi usare sia l’homebanking disponibile da web per PC, oppure l’app per smartphone disponibile su Android o iOS, per controllare saldo e interessi accreditati. Puoi versare ulteriori somme quando vuoi, tramite bonifico all’IBAN dedicato del conto deposito.

Chi è già cliente ING può inoltre richiederlo direttamente dalla propria area privata, mentre i nuovi clienti hanno anche la possibilità di aprirlo insieme a Conto Corrente Arancio, un conto corrente con canone gratuito se viene scelto il piano base durante l’apertura.

Puoi anche farti un’idea su quanto potranno crescere le tue somme, inserendo la cifra che intendi depositare nei campi presenti nella pagina dedicata del conto deposito.

Non ti resta che diventare ora titolare di Conto Arancio e iniziare a risparmiare nel migliore dei modi, con un buon tasso di interesse e con il massimo della flessibilità, grazie all’assenza titolale di qualsiasi tipologia di vincolo.