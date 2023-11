Conto Arancio: il rendimento conveniente per i tuoi risparmi

Conto Arancio è uno dei modi più semplici per far fruttare al massimo i propri risparmi, con un dei rendimenti attualmente più alti tra i prodotti finanziari dello stesso tipo disponibili in questo periodo.

Sottoscrivendo il conto deposito online in pochi passaggi, è possibile avere il 4% annuo lordo per 12 mesi su somme fino a 100.000€, senza vincoli di alcun tipo se viene richiesto entro il 31 dicembre. È infatti possibile avere disposizione le somme in ogni momento, non perdendo gli interessi a fine anno.

Conto Arancio: caratteristiche principali del conto deposito di ING

Gestione online : il conto deposito si apre e si gestisce interamente online. È possibile controllare gli interessi maturati direttamente nell’area riservata del sito o sull’App di ING.

: il conto deposito si apre e si gestisce interamente online. È possibile controllare gli interessi maturati direttamente nell’area riservata del sito o sull’App di ING. Zero costi : trattandosi di un deposito, tutte le operazioni di apertura, gestione, trasferimento e chiusura sono gratuite. Inoltre è coperto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L’imposta di bollo è a carico del titolare ed è pari allo 0,20% annuo lordo del saldo presente fino al 31 dicembre.

: trattandosi di un deposito, tutte le operazioni di apertura, gestione, trasferimento e chiusura sono gratuite. Inoltre è coperto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L’imposta di bollo è a carico del titolare ed è pari allo 0,20% annuo lordo del saldo presente fino al 31 dicembre. Nessun vincolo: potete inserire o prelevare le somme quando volete, senza perdere gli interessi maturati a fine anno.

Per aprirlo, basta recarsi nella pagina ufficiale facendo clic su “Apri Conto Arancio”. Seguite i passaggi indicati inserendo i dati anagrafici, insieme ai dati del conto corrente e quelli normativi, per finalizzare la procedura e iniziare subito a risparmiare non appena il conto viene attivato.

Per inserire i risparmi, basta effettuare un bonifico dal conto corrente all’IBAN associato. Gli interessi verranno accreditati direttamente sul deposito a fine anno o alla chiusura. Al termine del periodo, gli interessi passano all’1%. Si può richiedere il deposito anche durante l’apertura di Conto Corrente Arancio, mentre chi è già cliente di ING, può attivarlo direttamente dalla propria area privata.

Aprite ora Conto Arancio per beneficiare di un tasso di rendimento elevato con cui far crescere i vostri risparmi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.