Conto Arancio: inizia a risparmiare con un tasso del 4%

Conto Arancio è l’occasione ideale per iniziare il 2024 risparmiando con un tasso di rendita tra i più alti di quelli attualmente disponibili. Se lo apri entro il 27 gennaio hai infatti la possibilità di beneficiare del 4% annuo lordo per 12 mesi, sui depositi fino a 100.000€!

Conto Arancio: 4% annuo lordo se lo apri entro il 27 gennaio

Conto Arancio è il conto deposito che fa crescere i tuoi soldi in modo semplice e sicuro, senza rischi e senza vincoli. Poiché si tratta di un conto deposito, hai a disposizione un servizio completamente gratuito per quanto riguarda versamenti, prelievi, apertura, chiusura e persino rendiconto online.

Il conto è gestibile sia tramite homebanking da PC che con l’app disponibile per smartphone Android o iOS. Non ci sono vincoli di alcun tipo, puoi infatti togliere o mettere il denaro in ogni momento, senza perdere gli interessi maturati! ING aderisce inoltre al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, garantendo i tuoi risparmi fino a un massimo di 100.000€. È anche una tra le più solide banche presenti in Italia da ormai più di vent’anni, con un ampio bacino di utenza e diversi prodotti finanziari disponibili per ogni esigenza.

Vuoi avere un’idea di quanto puoi far maturare i tuoi risparmi? Puoi utilizzare lo strumento disponibile nel sito inserendo importo e durata.

Per approfittare dell’offerta del 4% annuo lordo per 12 mesi devi solo aprire e attivare il tuo primo Conto Arancio entro il 27 gennaio 2024, con un versamento da un altro conto corrente o da Conto Corrente Arancio, il conto corrente gratuito che puoi richiedere in fase di apertura insieme al conto deposito. Per farlo non devi far altro che recarti nella pagina ufficiale e fare clic su “Apri Conto Arancio”, seguendo tutti i passaggi indicati dalla procedura.

Una volta forniti tutti i dati richiesti, effettua un versamento per attivare il conto e iniziare a risparmiare da subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.