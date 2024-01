Conto Arancio: interesse del 4% annuo lordo per 12 mesi

Fino al 27 gennaio 2024 Conto Arancio offre con un tasso di interesse promozionale del 4% annuo lordo per 12 mesi, fino a un massimo di 100.000 euro.

Con la sua facile accessibilità, zero costi di gestione e la possibilità di gestire i propri risparmi in modo semplice, Conto Arancio si propone come una scelta interessante per diversificare le opzioni di risparmio.

Caratteristiche principali di Conto Arancio

Conto Arancio è una forma di conto deposito che permette di accumulare interessi sui propri risparmi. Una delle sue caratteristiche più attraenti è la flessibilità: i clienti possono depositare e prelevare denaro quando lo desiderano, senza perdere l’accumulo di interessi. Questo differenzia Conto Arancio dai conti deposito tradizionali, che spesso presentano vincoli per un periodo di tempo determinato.

Tasso di interesse e condizioni

L’offerta corrente del Conto Arancio prevede un tasso di interesse del 4% annuo lordo per i primi 12 mesi, applicabile fino a un importo massimo di 100.000 euro.

Vantaggi offerti da Conto Arancio

Accessibilità: I fondi sono sempre accessibili, permettendo trasferimenti facili e veloci sul proprio conto corrente. Zero costi: Non ci sono costi di apertura, gestione, trasferimento, o chiusura del conto. Gestione semplice: È possibile gestire i propri risparmi con un semplice bonifico dal proprio conto corrente. Sicurezza: Conto Arancio offre una gestione dei risparmi sicura e affidabile.

Come aprire Conto Arancio

La procedura per l’apertura di Conto Arancio può essere effettuata online. Per beneficiare del tasso promozionale, i nuovi clienti devono aprire e attivare il Conto Arancio con un primo versamento entro il 27 gennaio 2024. Non ci sono vincoli sui depositi: i risparmi possono essere aggiunti o ritirati in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati.

Per conoscere l’offerta completa di Conto Arancio clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.