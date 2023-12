Conto Arancio: interessi lordi del 4% annuo e zero costi

Conto Arancio è il conto deposito offerto da ING, che propone un tasso di interesse del 4% annuo lordo per i nuovi clienti, su somme fino a 100.000€, con la promessa di un risparmio semplice, accessibile e senza costi aggiuntivi.

Dettagli dell’offerta:

Apertura e attivazione : Per usufruire di questa offerta, è necessario aprire e attivare un Conto Arancio entro il 27 gennaio 2024. Il processo richiede un primo versamento iniziale. L’offerta è riservata ai nuovi clienti che non sono già titolari o contitolari di un altro Conto Arancio.

Tasso di interesse : Una volta attivato, il conto beneficerà di un tasso di interesse del 4% annuo lordo sulle somme depositate, fino a un massimo di 100.000€ per i primi 12 mesi. Gli interessi ti saranno accreditati direttamente sul Conto Arancio a fine anno o alla chiusura del conto.

Flessibilità e accessibilità: Un aspetto distintivo di questa offerta è la totale assenza di vincoli sui depositi e sui prelievi. I clienti possono gestire liberamente i propri risparmi, aggiungendo o ritirando fondi in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Zero costi: un altro elemento chiave che rende il Conto Arancio particolarmente attraente è la sua struttura a zero costi. Sia l’apertura che la chiusura del conto sono gratuite, così come i versamenti e i prelievi. Anche il rendiconto online è fornito senza alcun costo aggiuntivo.

Conto Arancio è un conto deposito, si tratta dunque di un prodotto bancario diverso dal conto corrente tradizionale, e offre una remunerazione sul denaro depositato. È caratterizzato da un tasso d’interesse superiore a quello del conto corrente, ma non prevede servizi quali carta di credito, bonifico, assegni, domiciliazioni. Il conto deposito si appoggia al conto corrente, dal quale è alimentato per tutte le operazioni di prelievo e versamento.

