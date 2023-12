Conto Arancio: la soluzione più vantaggiosa per i tuoi risparmi

Conto Arancio è un conto deposito ideale per i tuoi risparmi, se cerchi una soluzione flessibile ma che sia al tempo stesso vantaggiosa. Grazie a un tasso di interesse del 4% per 12 mesi, che puoi ottenere se lo apri entro natale, e all’assenza di vincoli, puoi gestire il tuo denaro come ti pare, prelevando o versando i fondi senza perdere gli interessi accumulati alla fine dell’anno. Ecco quali vantaggi puoi avere nel dettaglio.

Conto Arancio: 4% annuo lordo se lo apri entro la fine dell’anno

Con Conto Arancio puoi depositare i tuoi risparmi sul tuo conto corrente con un bonifico, o se sei già cliente ING, da Conto Corrente Arancio con un semplice giroconto. Il conto è consultabile anche dal tuo smartphone, accedendo alla tua area riservata da computer o tramite l’app per Android e iOS. Trattandosi di un conto deposito, non ha costi di alcun tipo, permettendo di prelevare o depositare in maniera totalmente gratuita, e ciò include anche il rendiconto online.

Ma il vero vantaggio del conto deposito è il tasso di interesse che offre: fino al 31 dicembre, se lo attivi per la prima volta, hai il 4% annuo lordo per 12 mesi su un massimo di 100.000€, senza vincolare i tuoi soldi. Grazie all’adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, i tuoi risparmi sono inoltre sempre garantiti e non corri rischi di alcun tipo.

Aprire Conto Arancio è molto facile. Puoi farlo direttamente dalla pagina ufficiale, seguendo tutti i passaggi indicati nella procedura. Attivalo con un versamento entro la fine dell’anno per avere il tasso di interesse più vantaggioso, senza alcun vincolo. Se sei già cliente ING, puoi richiederlo direttamente dalla tua area privata. Gli interessi verranno accreditati alla fine dell’anno o alla chiusura del conto deposito.

Non perdere tempo, apri subito Conto Arancio e fai crescere i tuoi risparmi nel modo più vantaggioso possibile!

