Conto Arancio: massimizza i tuoi risparmi con il 3%

Conto Arancio di ING è un prodotto finanziario che offre un tasso di interesse annuo lordo del 3% per i primi 12 mesi, applicabile su somme fino a 100.000 euro. Si tratta di un buon rendimento con cui puoi massimizzare i tuoi risparmi e senza alcun vincolo!

Conto Arancio: il conto deposito senza vincoli per i tuoi risparmi

Una delle caratteristiche distintive di Conto Arancio è la sua flessibilità. Ti permette infatti di depositare e prelevare fondi in qualsiasi momento, mantenendo gli interessi accumulati senza quindi perdere un singolo centesimo!

Trattandosi di un conto deposito, non ha alcun tipo di costo per quanto riguarda l’apertura, la chiusura, i versamenti e i prelievi. Ed è incluso anche il rendiconto online gratis. Tramite la pagina ufficiale, puoi anche simulare la resa del tuo castelletto inserendo la cifra che hai intenzione di depositare.

Il conto può essere collegato a qualsiasi conto corrente esistente: puoi effettuare facilmente dei versamenti da un conto di cui sei già titolare, tramite l’IBAN associato. Ma se preferisci, può essere richiesto anche insieme a Conto Corrente Arancio, il conto a canone zero di ING da cui potrai facilmente versare le somme direttamente dalla tua area privata.

Per richiedere il conto deposito, basta visitare la pagina ufficiale e seguire la procedura guidata, fornendo i dati e la documentazione necessaria. Il processo di richiesta è semplice: ti basta fornire i documenti personali, firmare i contratti e, infine, attivare il deposito con un bonifico entro l’11 maggio. Puoi anche sempre dalla tua area privata, se sei già cliente di ING e titolare di Conto Corrente Arancio.

Gli interessi ti verranno accreditati alla fine dell’anno, oppure alla chiusura del conto. Terminato il periodo dell’offerta o superata la giacenza di 100.000€, verrà applicato il tasso di interesse base specificato nel contrato.

Non ti resta che diventare titolare entro la data indicata e per non perderti un rendimento del 3%!

