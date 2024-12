Conto Arancio Più: zero costi e fino a 500€ di buoni Amazon

Con Conto Arancio Più si ha la possibilità di avere un conto a canone zero con bonifici e prelievi completamente gratuiti e di ricevere buoni regalo Amazon fino a un massimo di 500€. Risparmio e guadagno con ING vanno di pari passo per un’offerta interessante anche e soprattutto per le condizioni economiche del Conto Arancio Più, un conto corrente completamente a canone zero.

Come ricevere i buoni regalo Amazon

La procedura è molto semplice. È sufficiente aprire il Conto Corrente Arancio Più, utilizzare il codice ING2024 e richiedere la Carta di Debito Mastercard. A questo punto bisogna attivare il conto (spendendo almeno 100€ con la carta) per ricevere il buono del valore di 100€. Inoltre al momento dell’attivazione del Conto Arancio Più di ING si riceve un codice amico che può essere utilizzato per invitare conoscenti, colleghi e parenti ad aprire un conto. Per ogni conto aperto con quel codice amico si ricevono altri 50€ di buoni regalo fino a un massimo di 500€.

La convenienza non è solo quella di ricevere così tanti buoni regalo, ma anche di sfruttare i vantaggi di questo conto corrente. Il Conto Arancio Più, infatti, è un conto il cui canone può essere azzerato per sempre accreditandovi lo stipendio o la pensione. Inclusi nel canone c’è poi la Carta di Debito Mastercard, il canone della Carta di Credito Mastercard Gold, i prelievi in Italia e in Europa, i bonifici SEPA (anche istantanei) e il pagamento di bollettini, pagoPA, CBILL, MAV, RAV e F24.

Le carte di debito e di credito associate al Conto Arancio Più sono utilizzabili con i wallet digitali e permettono di impostare il PIN e limiti di spesa personalizzabili. L’apertura del conto è veloce e semplice e viene effettuata completamente da remoto tramite firma digitale. Inizia ora la procedura per ottenere in tempo i buoni regalo Amazon.