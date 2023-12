Conto Arancio: tasso annuo lordo del 4% e zero vincoli

Conto Arancio di ING è un’opzione di risparmio flessibile e conveniente, particolarmente adatta a chi cerca un modo semplice per far fruttare i propri risparmi senza doversi impegnare con vincoli a lungo termine.

Il “Conto Arancio” di ING offre un tasso di interesse annuo lordo del 4% per i primi 12 mesi, sulle somme depositate fino ad un importo massimo di 100.000 euro​​. Questo tasso promozionale è riservato ai nuovi clienti che apriranno e attiveranno Conto Arancio con un primo versamento entro il 31 dicembre 2023.

Gli interessi maturati vengono accreditati direttamente sul Conto Arancio alla fine dell’anno o alla chiusura del conto​​. Dopo i primi 12 mesi, verrà applicato ai depositi il tasso di interesse base dell’ 1% annuo lordo, che si applica anche a tutti i fondi depositati oltre i primi 100.000 euro e su qualsiasi altro Conto Arancio aperto dopo il primo​​.

Una delle caratteristiche principali del Conto Arancio è la sua struttura a costo zero, senza spese di apertura, chiusura, versamenti, prelievi o per il rendiconto online​​. Inoltre Conto Arancio non impone vincoli sui movimenti di denaro, permettendo di depositare e prelevare liberamente i propri risparmi​​ in qualsiasi momento.

Importante notare che il Conto Arancio differisce da un tradizionale conto corrente. Mentre il Conto Corrente Arancio offre tutti i servizi bancari standard come prelievi e pagamenti, il Conto Arancio è un conto di deposito specificamente progettato per la gestione e la remunerazione dei risparmi​​.

L’apertura del Conto Arancio è accessibile sia per i clienti esistenti di ING (tramite la propria Area Riservata sul sito di ING) sia per i nuovi clienti, che possono richiedere l’apertura direttamente dal sito web di ING​​.

Per conoscere l’offerta completa di Conto Arancio clicca qui.

