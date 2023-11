Conto Arancio: tasso del 4% annuo e nessun vincolo

Conto Arancio è una buona soluzione per far fruttare a dovere delle somme messe da parte, con un tasso di interesse fra i più alti attualmente in circolo. ING offre infatti il 4% annuo lordo per 12 mesi, su somme fino a 100.000€ e senza vincolare i tuoi soldi. Ciò significa che è possibile disporre delle somme in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati.

Conto Arancio: il conto deposito che ti lascia libero

Conto Arancio si apre in pochi minuti direttamente dalla pagina ufficiale di ING, anche con SPID, ed è possibile gestirlo comodamente dall’app per smartphone Android e iOS, oppure da computer con l’homebanking per consultare in ogni momento il saldo e svolgere altre operazioni. Non ha nessun costo di apertura, gestione, versamento, prelievo o chiusura. Trattandosi di un conto deposito è completamente gratuito e gli interessi vengono maturati alla fine dell’anno.

Il conto si appoggia a un conto corrente già esistente e permette di trasferire i risparmi con un semplice bonifico effettuato all’IBAN associato. È anche possibile richiedere il conto deposito durante la fase di apertura di Conto Corrente Arancio, il conto corrente di ING a canone zero e con carta di debito gratuita.

Grazie all’adesione al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi, i vostri risparmi sono sempre al sicuro e garantiti fino a 100.000€. A ciò si aggiunge la solidità della banca ING, presente in oltre 40 nazioni e in Italia ormai da più di 20 anni. L’autenticazione al conto è protetta con un sistema di autenticazione a due fattori e un PIN personale, per prevenire accessi non autorizzati.

Per richiedere il conto deposito basta fare clic su “Richiedi Conto Arancio” dalla pagina ufficiale, seguendo tutti i passaggi della procedura per inviare la richiesta. Chi è già cliente ING, può anche effettuare la richiesta direttamente dalla propria area privata.

Per ottenere il 4% annuo lordo, aprite Conto Arancio ed effettuate un bonifico entro il 31/12/2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.