Conto Arancio: zero vincoli e interessi del 4% per 12 mesi

Conto Arancio di ING rappresenta una scelta interessante per chi cerca una soluzione sicura e flessibile per far crescere i propri risparmi.

Questo conto deposito offre un tasso di interesse annuo lordo del 4% per 12 mesi, senza vincoli.

Tra le principali caratteristiche di Conto Arancio troviamo:

Tasso di Interesse del 4%: Il punto di forza più evidente di questo conto è il tasso di interesse del 4% annuo lordo, valido per i primi 12 mesi. L’offerta promozionale è riservata ai clienti che attiveranno Conto Arancio entro il 27 gennaio 2024 e si applica fino a un massimo di 100.000 euro depositati. Gli interessi sono accreditati direttamente su Conto Arancio a fine anno o alla chiusura del conto. Flessibilità: Conto Arancio offre una notevole flessibilità nella gestione dei fondi. A differenza di altri conti deposito che richiedono vincoli a lungo termine, con Conto Arancio è possibile depositare e prelevare denaro in qualsiasi momento, mantenendo comunque gli interessi accumulati. Zero costi: La struttura tariffaria di Conto Arancio è trasparente e priva di costi aggiuntivi, come quelli di apertura, gestione, trasferimento o chiusura del conto. Ciò significa che è possibile usufruire dei servizi del conto senza sorprese sgradite. Gestione semplice : L’interfaccia e il processo di gestione dei fondi tramite Conto Arancio sono stati progettati per essere intuitivi e facili da utilizzare, consentendo ai clienti di trasferire denaro dal proprio conto corrente senza problemi.

Per aprire Conto Arancio, è sufficiente seguire una procedura online rapida e semplice. È importante tenere presente che si tratta di un conto deposito, quindi non offre servizi come carte di credito o bonifici. Tuttavia, rappresenta un’opzione solida per far crescere i propri risparmi in modo sicuro.

Per conoscere l’offerta completa di Conto Arancio clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.