Conto aziendale che ti regala 3 mesi di canone: ora c'è Blank, provalo senza vincoli

Per accedere a un conto business davvero conveniente è fondamentale valutare, con attenzione, caratteristiche, vantaggi e costi delle varie opzioni disponibili. Tra le migliori proposte sul mercato c’è il conto aziendale di Blank, società del Gruppo Crédit Agricole.

Si tratta di un conto pensato per partite IVA e piccole imprese alla ricerca di un sistema semplice e ricco di funzionalità per la gestione della propria attività. Per accedere al conto di Blank è possibile scegliere tra tre diversi piani, con vantaggi crescenti.

In via promozionale, per tutti i nuovi clienti che scelgono Blank c’è la possibilità di sfruttare una prova gratuita di 3 mesi, senza alcun vincolo. L’offerta in questione è richiedibile direttamente tramite il sito ufficiale di Blank, in pochi passaggi.

Conto aziendale con Blank: 3 mesi di prova gratuita per i nuovi clienti

Blank mette a disposizione tre diverse versioni del suo conto aziendale. Tra le opzioni disponibili ci sono:

Offerta Essenziale con un costo di 9 euro + IVA al mese

con un costo di Offerta Comfort con un costo di 17 euro + IVA al mese

con un costo di Offerta Completa con un costo di 39 euro + IVA al mese

Tutte le versioni del conto aziendale di Blank includono la carta di debito VISA Business oltre alla possibilità di accedere a vari strumenti di gestione (come la creazione di preventivi e proforma e la scansione di note spese e ricevute).

I tre piani hanno vantaggi crescenti: la versione Essenziale, ad esempio, include 30 bonifici SEPA ogni mese e le assicurazioni viaggio, malattia e incidenti, uso fraudolento. Con le versioni Comfort e Completa i vantaggi crescono: con l’aggiunta di strumenti di supporto contabile e la possibilità di disporre un numero maggiore di bonifici (l’Offerta Completa prevede bonifici illimitati).

Ci sono anche ulteriori coperture assicurative come: Assicurazione mantenimento del reddito, Assistenza stradale in Europa, Assistenza medica e alla persona. Da non sottovalutare la possibilità di accedere all’assistenza telefonica (5 giorni su 7 con Comfort e 7 giorni su 7 con l’Offerta Completa.

Tutte le versioni di Blank sono disponibili con una prova gratuita di 3 mesi. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione. Non ci sono vincoli. Per l’apertura servono 5 minuti.

Per l’accesso al conto aziendale con Blank è sufficiente avere un numero di Partita IVA iscritto in Camera di Commercio. Le partite IVA e le PMI possono, quindi, affidarsi alla società del Gruppo Crédit Agricole per aprire un nuovo conto aziendale andando a scegliere il piano più adatto alle proprie necessità.