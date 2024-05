Conto aziendale con 3 mesi gratis e senza vincoli, prova ora Blank

La scelta del conto corrente aziendale diventa ora più semplice grazie a Blank. La società del Gruppo Crédit Agricole mette a disposizione dei suoi utenti un’offerta completa e personalizzabile, con la possibilità di scegliere tra tre diversi piani, in modo da andare a definire l’equilibrio giusto tra costi e caratteristiche del conto corrente per la gestione della propria attività. I clienti business che scelgono Blank possono sfruttare un conto aziendale a partire da 9 euro + IVA al mese e possono beneficiare di 3 mesi gratis.

Per aprire il conto basta collegarsi al sito ufficiale di Blank e seguire la procedura online.

Conto aziendale con Blank: ora è gratis per 3 mesi

Con Blank è possibile ora scegliere tra tre diversi conti:

Offerta Essenziale da 9 euro + IVA al mese

da 9 euro + IVA al mese Offerta Comfort da 17 euro + IVA al mese

da 17 euro + IVA al mese Offerta Completa da 39 euro + IVA al mese

Tutte le proposte sono senza vincoli e con 3 mesi gratis di canone. Per i clienti che scelgono Blank c’è la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Tra le caratteristiche del conto aziendale c’è sempre 1 carta di debito VISA Business oltre alle Assicurazioni viaggio, malattia e incidenti, uso fraudolento della carta. La versione Essenziale include anche 30 bonifici SEPA oltre ai tool per la creazione di preventivi e proforma oltre che la scansione di ricevute e note spese. I piani Comfort e Completa aggiungono ulteriori vantaggi, coperture assicurative extra, massimali più alti per la carta e più bonifici ogni mese. Il cliente è libero di scegliere la versione desiderata, in modo da sfruttare appieno le caratteristiche del servizio.

Per i nuovi clienti, il conto aziendale di Blank è disponibile con 3 mesi gratis. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura online di sottoscrizione.