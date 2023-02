Conto aziendale con carta di credito inclusa con prova gratuita: ecco la proposta di Tot

La scelta del miglior conto aziendale può creare non pochi problemi: le alternative disponibili sono numerose e non tutte offrono condizioni davvero vantaggiose, sia in termini di servizi inclusi che di costi. Un conto aziendale, inoltre, deve adattarsi a varie tipologie di cliente considerando che un’azienda può assumere varie forme e dimensioni.

È necessario, quindi, poter contare individuare un’opzione flessibile e in grado di soddisfare appieno il cliente, soprattutto nel caso in cui si abbia la necessità di aprire un conto corrente aziendale con carta di credito inclusa, servizio aggiuntivo che va a moltiplicare le variabili in gioco.

Una delle opzioni più vantaggiose del momento, sia in termini di flessibilità che di servizi inclusi, arriva da Tot. La fintech, in collaborazione con Banca Sella, ha realizzato un conto corrente aziendale, completamente digitale e ricco di servizi, con la possibilità di una personalizzazione completa. Per tutti i dettagli sull’offerta di Tot, disponibile 1 mese di prova gratuita, è disponibile il link qui di sotto:

Conto aziendale con carta di credito inclusa: ecco l’offerta di Tot

La proposta di Tot ha tutto quello che serve per chi è alla ricerca di un conto aziendale con carta di credito inclusa. Si tratta, infatti, di un conto corrente con 100% di operatività online, IBAN italiano e operazioni in entrata sempre gratuite a cui viene abbinata una carta di credito VISA, completamente gratuita e con assicurazione contro frodi e furti.

Tot ha realizzato una piattaforma web per la gestione delle varie funzionalità del conto che consente l’accesso completo a tutti i servizi utili per l’azienda, dai bonifici ai pagamenti F24. Non mancano strumenti di sicurezza avanzata e la garanzia del Fondo Interbancaria a Tutela dei Depositi.

L’offerta di Tot per il conto aziendale con carta di credito inclusa si articola in due piani:

Essential : 70 euro all’anno (oppure 7 euro al mese)

: 70 euro all’anno (oppure 7 euro al mese) Professional: 150 euro all’anno (oppure 15 euro al mese)

La carta di credito è già inclusa nel piano base mentre quello Professional si caratterizza per un numero maggiore di operazioni incluse ogni anno. Entrambe le versioni sono disponibili con 1 mese di prova gratuita. Ulteriori dettagli al link qui di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.