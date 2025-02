Conto aziendale con cashback delle spese (fino al 10%): Vivid è la soluzione

La scelta del nuovo conto corrente aziendale, per liberi professionisti e per piccole e medie imprese, è oggi più facile grazie alla proposta di Vivid. Questo conto offre un servizio ricco e completo, con una struttura suddivisa su più piani in abbonamento che consente ai clienti di scegliere la versione desiderata in base alle proprie necessità. Per i nuovi clienti c’è anche un tasso di interesse sulla liquidità del 4% per 2 mesi e fino al 3% successivamente (sulla base del piano scelto).

Il conto aziendale Vivid, inoltre, si caratterizza anche per il cashback delle spese sostenute con carta con la possibilità di arrivare fino al 10%, in base al piano scelto e al tipo di acquisto effettuato. Per tutti i dettagli in merito basta raggiungere il sito ufficiale di Vivid, accessibile tramite il box riportato qui di sotto.

Conto Vivid: la scelta giusta per professionisti e aziende

Con Vivid è possibile accedere a un conto aziendale ricco di vantaggi e con una struttura basata su vari piani di abbonamento (compreso una versione a canone zero per i professionisti) che consente di individuare con precisione l’opzione giusta in base alle proprie necessità.

Per i suoi clienti, Vivid propone:

conto online con f ino a 30 IBAN diversi

carte virtuali e carte fisiche

la possibilità di effettuare bonifici SEPA in uscita in modo gratuito

un tasso di interesse sulla liquidità : per i primi due mesi c’è un tasso del 4% mentre successivamente si arriva fino al 3% in base al piano scelto

fino al 10% di cashback sui pagamenti con carta, in base al piano scelto

sui pagamenti con carta, in base al piano scelto integrazione con i software di contabilità

Per un quadro completo sulle opzioni disponibili e per aprire il nuovo conto corrente è sufficiente seguire il link qui di sotto.