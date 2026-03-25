Con Trade Republic Saveback il cashback diventa un investimento

Trade Republic ha la soluzione giusta per far crescere i tuoi risparmi, senza che tu debba rinunciare a nulla: puoi iniziare subito, è facile come scaricare un’applicazione sullo smartphone. La banca tedesca ti offre l’1% di Saveback sugli acquisti effettuati con la carta, destinato il denaro recuperato direttamente a un piano di accumulo che contribuirà così a maturare gli interessi.

Cos’è e come funziona il Saveback di Trade Republic

Non è l’unico vantaggio: tra quelli inclusi ci sono anche il 2% di interesse garantito dalle banche partner e dividendi dai fondi di liquidità, nessuna commissione di sottoscrizione mensile per la carta (quella virtuale è gratuita), prelievi illimitati agli sportelli ARM in tutto il mondo, tassi di cambio leader per le spese all’estero e funzioni di sicurezza all’avanguardia con notifiche in tempo reale e possibilità di blocco in ogni momento. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale.

Tra i prodotti non ancora citati c’è poi il conto corrente senza spese con opzioni per l’invio istantaneo del denaro, pagamento delle bollette e ricezione dello stipendio. Si aggiungono gli investimenti in Private Markets e lo staking di criptovalute nel wallet personale. A proposito dell’1% di Saveback, è un rimborso su transazioni idonee effettuate con carta fino a un massimo di 1.500 euro al mese, pagato direttamente dall’istituto nel piano di accumulo.

Come anticipato, Trade Republic è una banca tedesca con licenza completa e che opera sotto la supervisione dell’autorità federale BaFin. Il Branch Italy è controllato da Banca d’Itala e i clienti possono contare su un IBAN italiano. È già stata scelta da oltre 10 milioni di persone in 18 paesi europei, gestisce asset per più di 150 miliardi di euro e sono già stati generati 2,5 miliardi di euro di interessi.