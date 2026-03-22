 Ottieni il 4% di interesse sui tuoi risparmi per 12 mesi con ING
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Ottieni il 4% di interesse sui tuoi risparmi per 12 mesi con ING

Con ING ottieni il 4% di interesse sui tuoi risparmi per 12 mesi e un conto corrente a canone zero per sempre ricco di funzionalità.
Ottieni il 4% di interesse sui tuoi risparmi per 12 mesi con ING
Fintech Conti
Con ING ottieni il 4% di interesse sui tuoi risparmi per 12 mesi e un conto corrente a canone zero per sempre ricco di funzionalità.
Canva

Scegli oggi stesso ING per ottenere il 4% di interesse sui tuoi risparmi per 12 mesi. Cosa stai aspettando? Apri adesso il tuo conto corrente! Canone zero per sempre e un mondo di vantaggi incredibili per gestire in maniera intelligente e smart le tue finanze. Così non devi preoccuparti di nulla, ma puoi dedicare il tuo tempo per ciò che davvero conta.

Apri il tuo conto su ING

Si tratta di una soluzione completa fatta su misura per te! Puoi facilmente azzerare il canone di Conto Corrente Arancio Più accreditando il tuo stipendio o la tua pensione. Oppure, semplicemente ricevendo almeno 1000 euro ogni mese. E se hai meno di 30 anni il conto corrente è a canone zero automaticamente. Insomma, una vera e propria opportunità interessante da prendere al volo.

Con il Conto Corrente ING hai tutto incluso gratis: carte, bonifici, bollettini, pagoPA, F24 e prelievi. Inoltre, puoi fare shopping ovunque pagando online e nei negozi in totale sicurezza con le Carte MasterCard disponibili, anche da smartphone. In più, il tuo conto ha le tue regole. Infatti, sei tu a scegliere il PIN, i limiti di spesa delle carte, i limiti dei bonifici e così via. Tutto sotto controllo.

Conto ING: interessi e vantaggi solo per te

Aprendo adesso il tuo conto corrente ottieni il 4% di interesse sui tuoi risparmi vincolati per 12 mesi. Nessuno ti dà così tanto con un conto deposito! ING è la soluzione perfetta per chi cerca convenienza e vantaggi in un’unica soluzione, completamente gestibile direttamente dai tuoi dispositivi. Sei tu a tenere il controllo.

Apri il tuo conto su ING

Ma non è tutto. Infatti, più amici porti e più cashback accumuli. Puoi ottenere 50 euro per ogni amico che sceglie ING con il tuo codice invito, fino a un massimo di 10 amici. Insomma, conviene a lui e conviene anche a te. Non perdere altro tempo! Approfitta subito dell’occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Poche ore per bloccare Luce e Gas 12 mesi con Engie

Poche ore per bloccare Luce e Gas 12 mesi con Engie
Blocca il prezzo di luce e gas un anno con Octopus Energia

Blocca il prezzo di luce e gas un anno con Octopus Energia
Trade Republic è ha zero commissioni e offre il 2% di interesse annuo

Trade Republic è ha zero commissioni e offre il 2% di interesse annuo
Bitcoin regge con rete offline fino al 92%: il sorprendente studio

Bitcoin regge con rete offline fino al 92%: il sorprendente studio
Poche ore per bloccare Luce e Gas 12 mesi con Engie

Poche ore per bloccare Luce e Gas 12 mesi con Engie
Blocca il prezzo di luce e gas un anno con Octopus Energia

Blocca il prezzo di luce e gas un anno con Octopus Energia
Trade Republic è ha zero commissioni e offre il 2% di interesse annuo

Trade Republic è ha zero commissioni e offre il 2% di interesse annuo
Bitcoin regge con rete offline fino al 92%: il sorprendente studio

Bitcoin regge con rete offline fino al 92%: il sorprendente studio
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
22 mar 2026
Link copiato negli appunti