Ottieni il 4% di interesse sui tuoi risparmi per 12 mesi con ING

Scegli oggi stesso ING per ottenere il 4% di interesse sui tuoi risparmi per 12 mesi. Cosa stai aspettando? Apri adesso il tuo conto corrente! Canone zero per sempre e un mondo di vantaggi incredibili per gestire in maniera intelligente e smart le tue finanze. Così non devi preoccuparti di nulla, ma puoi dedicare il tuo tempo per ciò che davvero conta.

Si tratta di una soluzione completa fatta su misura per te! Puoi facilmente azzerare il canone di Conto Corrente Arancio Più accreditando il tuo stipendio o la tua pensione. Oppure, semplicemente ricevendo almeno 1000 euro ogni mese. E se hai meno di 30 anni il conto corrente è a canone zero automaticamente. Insomma, una vera e propria opportunità interessante da prendere al volo.

Con il Conto Corrente ING hai tutto incluso gratis: carte, bonifici, bollettini, pagoPA, F24 e prelievi. Inoltre, puoi fare shopping ovunque pagando online e nei negozi in totale sicurezza con le Carte MasterCard disponibili, anche da smartphone. In più, il tuo conto ha le tue regole. Infatti, sei tu a scegliere il PIN, i limiti di spesa delle carte, i limiti dei bonifici e così via. Tutto sotto controllo.

Conto ING: interessi e vantaggi solo per te

Aprendo adesso il tuo conto corrente ottieni il 4% di interesse sui tuoi risparmi vincolati per 12 mesi. Nessuno ti dà così tanto con un conto deposito! ING è la soluzione perfetta per chi cerca convenienza e vantaggi in un’unica soluzione, completamente gestibile direttamente dai tuoi dispositivi. Sei tu a tenere il controllo.

Ma non è tutto. Infatti, più amici porti e più cashback accumuli. Puoi ottenere 50 euro per ogni amico che sceglie ING con il tuo codice invito, fino a un massimo di 10 amici. Insomma, conviene a lui e conviene anche a te. Non perdere altro tempo! Approfitta subito dell’occasione.