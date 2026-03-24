BBVA Cashback 20%: ecco come ottenere 100 euro di rimborso

La promozione BBVA Cashback 20% consente di ottenere un rimborso massimo di 100 euro sugli acquisti effettuati con la carta di credito BBVA durante il primo mese. Per aderire all’iniziativa occorre richiedere la carta entro il 31 marzo, non prima di aver aperto un nuovo conto corrente online BBVA.

La carta di credito associata al conto BBVA è a canone zero per il primo anno, offre una totale flessibilità nei pagamenti e non prevede alcuna commissione né per il cambio per gli acquisti in valuta estera, elemento questo che può tornare molto utile a quanti sono abituati a trascorrere una o più settimane all’estero ogni anno.

Tornando alla promo, il 20% di cashback è riconosciuto sugli acquisti di importo complessivo non superiore a 500 euro effettuati nell’arco del primo mese. Essendo la percentuale di rimborso pari al 20%, il cashback massimo ottenibile è di 100 euro, come riportato qui sopra.

Volendo, è possibile richiedere una carta di credito fisica o virtuale. Scegliendo il formato virtuale si accelerano le tempistiche circa la disponibilità della carta, anche se a questo proposito va ricordato che il primo mese viene conteggiato a partire dal primo acquisto e non dalla data di ricezione della carta di credito.

Sempre a proposito della carta di credito BBVA, il circuito di pagamento internazionale a cui è associata è Mastercard. Quest’ultimo dà accesso a ulteriori premi, tra cui posti riservati ai concerti, accesso alle prevedentite degli spettacoli organizzati da Live Nation e concorsi vari.

Infine, vi ricordiamo che per richiedere la carta occorre prima aprire un nuovo conto corrente online BBVA. La procedura richiede meno di cinque minuti del vostro tempo libero, con la possibilità di ricevere anche una carta di debito associata al conto: entrambi gli strumenti sono a canone zero, come indicato nella pagina dedicata all’offerta.