Conto aziendale Finom: adatto a tutte le esigenze ed è anche a canone zero

Scegliere un conto aziendale richiede grande attenzione: è importante, infatti, individuare l’opzione giusta in base a quelle che sono le esigenze effettive della propria attività. A semplificare la scelta ci pensa Finom, il conto aziendale con IBAN italiano che mette a disposizione un’offerta articolata su più livelli, con proposte specifiche sia per liberi professionisti che per le aziende.

Finom è disponibile in una versione a canone zero, per liberi professionisti, e con un’offerta composta con piani con vantaggi crescenti, a partire da 14 euro + IVA al mese e con un mese di prova gratuita, per i clienti più esigenti (sia professionisti che aziende). Per tutti i dettagli e per aprire il conto è possibile consultare il sito ufficiale di Finom, accessibile tramite il box riportato qui di sotto.

Conto aziendale: ecco perché scegliere Finom

Scegliere Finom significa poter contare su di un conto aziendale in grado di adattarsi alle proprie necessità. Tutte le versioni del conto hanno IBAN italiano e sono gestibili tramite la piattaforma di Internet Banking, accessibile anche tramite app.

I clienti hanno a disposizione una carta fisica VISA oltre alle carte virtuali e possono anche sfruttare il cashback delle transazioni con carta fino al 3% (non disponibile con il piano a canone zero) vari strumenti per la gestione contabile e finanziaria dell’azienda.

Finom propone ben sette piani, tre per liberi professionisti e quattro per le aziende, permettendo a tutti i clienti di poter individuare la versione giusta. Per i liberi professionisti, in particolare, è disponibile la versione a canone zero che consente di eliminare i costi di mantenimento del conto senza rinunciare a un prodotto in linea con le proprie necessità.

Per tutti i dettagli sull’offerta, per provare gratis i piani a pagamento o per aprire il Conto Finom basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito della fintech.