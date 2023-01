Conto aziendale Tot con carta di credito e pagamenti F24: ecco come

Il conto aziendale Tot è stato creato da una startup nata nel 2020 con l’intento di semplificare il lavoro ai possessori di partita IVA.

Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione con Banca Sella, istituto di credito appartenente al Gruppo Sella, società specializzata in servizi home banking.

Questo conto ha un canone soltanto e tantissime funzionalità pensate esclusivamente per il business, oltre a una carta di credito emessa in modalità debito con tecnologia dual-mode.

Questa funzione consente l’attivazione successiva di un plafond di credito, che consente il pagamento senza interessi fino a 60 giorni dall’acquisto.

Conto aziendale Tot: chi può aprirlo? Caratteristiche e funzionalità

Il conto aziendale Tot può essere aperto da professionisti con partita IVA e da imprese che operano in Italia, tra cui società di capitali, società di persone, società consortili, cooperative e ditte individuali.

Una delle caratteristiche principali di questo conto è la semplificazione della gestione del denaro.

Aprendo il conto in questa pagina, è possibile poi effettuare le operazioni per riscuotere i pagamenti dei clienti, per inviare e ricevere bonifici, anche a livello internazionale, ma senza pagare costi nascosti.

Inoltre, si possono programmare i pagamenti in anticipo fino a 30 giorni oppure impostare periodicamente i bonifici, nonché pagare gli F24 e le utenze tramite il servizio SDD.

La carta di credito Tot

Tra gli aspetti più interessanti del conto è la carta di credito. Si tratta della VISA Business Credit, una delle più innovative in Europa.

Questa carta dispone di tecnologia dual-mode, la quale consente il passaggio tra la modalità credito a quella debito e viceversa.

Con la carta si può acquistare online e nei negozi fisici sfruttando sia la modalità classica che quella contactless.

Inoltre, tramite la carta si possono prenotare hotel ovunque nel mondo o noleggiare auto, nonché prelevare gratuitamente presso gli ATM che aderiscono al circuito VISA.

Disponibile subito in modalità debito, passando a quella credito si possono effettuare acquisti senza interessi fino a 60 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.