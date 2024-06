Conto Buisness Qonto: risparmia fino a 58€ con il codice sconto PERFX3

Se sei alla ricerca di un conto business che possa davvero semplificare la gestione della tua attività, Qonto è la soluzione che fa per te. Dalla fatturazione elettronica alla gestione delle spese, Qonto offre una gamma completa di funzionalità per professionisti e PMI, garantendo una gestione finanziaria semplice, efficiente e 100% online.

Apri il tuo conto business Qonto e utilizza il codice sconto PERFX3

Trova il piano perfetto per la tua impresa

Qonto è pensato per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni tipologia di business, che tu sia un libero professionista, una PMI, una startup o un’associazione, questo conto corrente è una scelta sicura per semplificare la gestione finanziaria della tua attività.

A partire da soli 9€ al mese, puoi gestire tutte le tue esigenze finanziarie con un’unica piattaforma, automatizzando e semplificando le operazioni fiscali. I piani tariffari di Qonto sono creati su misura per ogni tipologia di business, con tariffe trasparenti e una prova gratuita di 30 giorni senza impegno.

Apri il tuo conto business Qonto e utilizza il codice sconto PERFX3

Codice sconto: PERFX3

Utilizza il codice sconto PERFX3 per ottenere due mesi gratuiti sui piani mensili selezionati o uno sconto significativo sul piano annuale. Questo codice offre vantaggi per piani mensili e annuali, rendendo i servizi di conto corrente aziendale e per liberi professionisti più accessibili.

Valore voucher:

2 mesi gratuiti sul piano mensile Essential, Smart, o Basic

sul piano mensile Essential, Smart, o Basic 58€ di sconto sul piano annuale

Funzionalità chiave di Qonto

Fatturazione elettronica: Gestisci le tue fatture direttamente dal conto Qonto, rendendo i pagamenti rapidi e automatizzabili.

Gestione delle spese: Automatizza le note spese, imposta budget di team e limiti personalizzati, e raccogli ricevute in modo automatico.

Contabilità e flusso di cassa: Integra Qonto con il tuo software di contabilità, offri accesso al commercialista e monitora il flusso di cassa in tempo reale.

Carte e operazioni bancarie: Ottieni carte fisiche e virtuali con Apple Pay e Google Pay, e effettua bonifici SEPA istantanei e pagamenti SWIFT in più di 25 valute.

Collega tutti i tuoi conti: Riunisci tutti i tuoi conti aziendali su Qonto per ottenere una panoramica completa del flusso di cassa da un’unica piattaforma.

Risorse per il tuo business

Qonto non è solo un conto bancario, ma un vero e proprio partner per la crescita del tuo business che offre anche strumenti di pagamento sicuri e facili da usare, lettori di carte portatili Nexi a prezzi vantaggiosi, e accesso a prestiti e finanziamenti a condizioni competitive.

Per conoscere l’offerta completa di Qonto clicca qui.