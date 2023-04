Conto business con cashback fino al 3%: prova gratis l'offerta di FINOM

La scelta del conto corrente business rappresenta un passaggio fondamentale per liberi professionisti e PMI. Poter contare su di una piattaforma online in grado di garantire una gestione completa di tutti gli aspetti finanziari della propria attività è sempre più importante e offre un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti che si affidano ancora a sistemi poco efficienti.

Per tutta la clientela business, dai piccoli freelance alle PMI più strutturate, c’è la possibilità di puntare su FINOM. Si tratta di una piattaforma online che unisce servizi bancari, con un conto con IBAN italiano, fatturazione e gestione delle spese, con tanti strumenti utili per migliorare tutti gli aspetti finanziari della propria attività.

FINOM, premiata dai suoi stessi clienti con un punteggio di 4,6 su 5 su Trustpilot, è disponibile con diversi piani e un costo a partire da appena 5 euro al mese. C’è anche la possibilità di sfruttare il cashback fino al 3% sulle spese con carta, accedendo così ad una delle offerte più vantaggiose sul mercato.

Tutte le proposte di FINOM sono accessibili con un mese di prova gratuita, senza alcun vincolo o costo, che consente di valutare vantaggi e funzionalità del servizio. Per saperne di più e per provare subito FINOM è possibile utilizzare il link qui di sotto.

FINOM è la scelta giusta per liberi professionisti e PMI alla ricerca di un nuovo conto business

Con FINOM è possibile accedere ad un’offerta bancaria completa e personalizzabile, adattando i servizi disponibili sulla base delle proprie necessità e beneficiando di bonus aggiuntivi come il cashback fino al 3%. Per i nuovi clienti sono disponibili quattro diversi piani:

Solo al costo di 5 euro al mese

al costo di Start al costo di 15 euro al mese

al costo di Premium al costo di 25 euro al mese

al costo di Corporate al costo di 100 euro al mese

I costi indicati sono IVA esclusa ed i piani prevedono fatturazione annuale. Tutti i piani di FINOM sono disponibili con un mese di prova gratuita. Per gli utenti c’è la possibilità di accedere al cashback al 2% con il piano Start e al cashback al 3% con i piani Premium e Corporate. Per scoprire l’esatta composizione dei piani di FINOM e provare gratis il servizio per un mese è disponibile il link qui di sotto.

Per aprire il conto e accedere all’offerta scelta bastano pochi minuti. Le proposte di FINOM sono accessibili a liberi professionisti e PMI.

