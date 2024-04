Conto con canone zero, prelievi e bonifici gratis: come averlo con Fineco

Conto Fineco è una delle opzioni più interessanti per tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente. La proposta dell’istituto, infatti, ha canone zero per un anno (invece di 3,95 euro al mese) con possibilità di azzeramento a tempo indeterminato.

In più, per i clienti Fineco, c’è la carta di debito con prelievi gratis (a partire da 100 euro per transazione) e i bonifici gratis. Per gestire al meglio il proprio denaro, inoltre, è possibile anche accedere alla piattaforma di investimenti di Fineco, per sfruttare tutte le soluzioni disponibili per aumentare il valore del proprio denaro.

Per aprire il conto basta collegarsi al sito ufficiale di Fineco, tramite il box qui di sotto.

Conto Fineco: cosa include e perché conviene

La scelta del conto corrente diventa più semplice grazie a Fineco e alla promozione in corso. Il Conto Fineco include:

la carta di debito con canone di 9,95 euro all’anno e prelievi gratis in tutta Italia, a partire da 100 euro di importo della transazione

gratis in tutta Italia, a partire da 100 euro di importo della transazione bonifici gratis

possibilità di richiedere la carta di credito, con canone di 19,95 euro all’anno e plafond di 1.600 euro, incrementabile su richiesta

con canone di 19,95 euro all’anno e plafond di 1.600 euro, incrementabile su richiesta accesso alla piattaforma di investimenti di Fineco

accesso al conto deposito CashPark con interessi al 3%

Il conto corrente ha un canone di 3,95 euro al mese. Per tutti i nuovi clienti, però, il canone è azzerato per un anno, senza requisiti da rispettare. Successivamente, il canone resta azzerato a tempo indeterminato per i clienti Under 30 oppure per i clienti Over 30 che rispettando almneno una delle condizioni fissate dalla banca (come l’accredito dello stipendio o della pensione).

Per aprire il conto corrente è possibile seguire il link qui di sotto e avviare una veloce procedura d’apertura, che viene completata in modo completamente digitale. La promozione è valida solo per un breve periodo.