Conto con interessi al 4% per 6 mesi: contro l'inflazione c'è Banca Mediolanum

Banca Mediolanum propone per i suoi nuovi clienti SelfyConto, un conto corrente online a zero spese che si caratterizza per un bonus davvero ottimo. Impostando l’accredito dello stipendio, infatti, SelfyConto garantirà un tasso di interesse annuo lordo del 4% sui depositi a 6 mesi. In questo modo, sarà possibile incrementare in modo sensibile il valore dei propri risparmi, senza rischi grazie alla protezione del Fondo Interbancario a Tutela che garantisce una copertura fino a 100.000 euro.

Con la proposta di Banca Mediolanum è possibile contare su di un conto corrente a zero spese, con carta di debito abbinata, per prelievi e pagamenti senza commissioni, e sul bonus aggiuntivo rappresentato dagli interessi al 4%. Grazie al deposito remunerato, quindi, ogni 10.000 euro investiti si riceveranno 138 euro di interessi netti. Per accedere alla promozione è possibile richiedere l’apertura del conto tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum, dal link qui di sotto.

Conto con interessi al 4%: ecco l’offerta di Banca Mediolanum

La proposta di Banca Mediolanum è, al momento, una delle soluzioni più complete e interessanti presenti sul mercato. Con SelfyConto si può accedere a:

un conto a canone azzerato per un anno , invece che 3,75 euro al mese; il canone è azzerato a tempo indeterminato per i clienti Under 30 e può essere azzerato dagli Over 30 attivando un prestito o un prodotto assicurativo oppure avendo almeno 15.000 euro di patrimonio gestito

, invece che 3,75 euro al mese; il canone è azzerato a tempo indeterminato per i clienti Under 30 e può essere azzerato dagli Over 30 attivando un prestito o un prodotto assicurativo oppure avendo almeno 15.000 euro di patrimonio gestito una carta di debito gratuita con prelievi e pagamenti senza commissioni

con prelievi e pagamenti senza commissioni una carta di credito da richiedere a 1 euro al mese con plafond di 1.500 euro

da richiedere a 1 euro al mese con plafond di 1.500 euro bonifici SEPA gratuita

interessi al 4% per 6 mesi andando ad impostare l’accredito dello stipendio

Il conto in questione è completo e garantisce tutto quello che serve per gestire il proprio denaro, incrementandone il valore grazie al tasso di interesse, e le spese di tutti i giorni. Per aprire SelfyConto è disponibile il link qui di sotto.

L’apertura di SelfyConto di Banca Mediolanum può avvenire anche tramite SPID, con una procedura velocizzata che consente di completare l’identificazione in tempi rapidissimi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.