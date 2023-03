Conto con interessi più alti: l'offerta migliore è di Banca Mediolanum

Chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente in grado di garantire gli interessi più alti possibile può oggi puntare su SelfyConto di Banca Mediolanum. La proposta dell’istituto milanese consente l’accesso ad un conto online a zero spese che, per tutti i nuovi clienti, include una promozione esclusiva: impostando l’accredito dello stipendio, infatti, sarà possibile beneficiare di un tasso di interesse lordo annuo del 4% su importi depositati per 6 mesi, senza alcun costo.

Con la proposta di Banca Mediolanum, quindi, è possibile accedere ad un conto in grado di garantire 138 euro di interessi netti dopo 6 mesi per ogni 10.000 euro investiti. Per richiedere l’apertura di SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere al sito dell’istituto, linkato qui di sotto, e seguire una veloce procedura di sottoscrizione che può essere resa ancora più semplice grazie all’autenticazione tramite SPID.

SelfyConto di Banca Mediolanum: il conto corrente con interessi più alti sul mercato

Grazie a SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere ad un servizio bancario completo e conveniente. La possibilità di sfruttare un tasso di interesse al 4% rappresenta un bonus aggiuntivo che va ad arricchire un conto corrente già ricco di servizi. Scegliendo SelfyConto, infatti, è possibile accedere a:

un conto corrente a canone zero per un anno (invece di 3,75 euro al mese); il canone è azzerabile dal secondo anno, rispettando alcune condizioni, ed è azzerato a tempo indeterminato per i clienti Under 30

(invece di 3,75 euro al mese); il canone è azzerabile dal secondo anno, rispettando alcune condizioni, ed è azzerato a tempo indeterminato per i clienti Under 30 una carta di debito gratuita per eseguire pagamenti e prelievi senza commissioni ed una carta di credito richiedibile ad 1 euro al mese e con plafond di 1.500 euro; le carte di Banca Mediolanum supportato i pagamenti tramite Google Pay. Samsung Pay e Apple Pay

per eseguire pagamenti e prelievi senza commissioni ed una e con plafond di 1.500 euro; le carte di Banca Mediolanum supportato i pagamenti tramite Google Pay. Samsung Pay e Apple Pay tutte le principali operazioni bancarie, come i bonifici, eseguiti senza commissioni

A completare i vantaggi di SelfyConto di Banca Mediolanum c’è la possibilità di beneficiare di interessi al 4% sui depositi vincolati a 6 mesi. Il bonus è accessibile per tutti i nuovi clienti che richiedono l’apertura del conto corrente e impostano l’accredito dello stipendio. Gli interessi maturati saranno accreditati sul conto a fine investimento (garantito fino a 100.000 euro dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi). Scegliendo SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere ad un conto corrente con interessi alti: grazie al tasso al 4%, infatti, ogni 10.000 euro investiti si riceveranno 138 euro di interessi netti a fine investimento.

Per richiedere l’apertura di SelfyConto è possibile fare riferimento al sito di Banca Mediolanum:

La procedura di apertura del conto corrente è rapida. Con l’autenticazione con SPID bastano pochi secondi per completare tutti i passaggi necessari a richiedere l’apertura del conto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.