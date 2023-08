Conto corrente a zero spese: ora scegliere quello giusto è più facile

Aprire un conto corrente a canone zero diventa più semplice e conveniente grazie a Banca Mediolanum e al suo SelfyConto che permette di eliminare i costi, garantendo nello stesso tempo l’accesso a un conto completo, sotto tutti i punti di vista. SelfyConto ha canone zero per un anno (azzerabile successivamente, invece che 3,75 euro al mese), carta di debito con prelievi gratis, bonifici gratis e possibilità di richiedere la carta di credito.

Per aprire il conto (anche con SPID) è possibile seguire il link qui di sotto.

Conto corrente a canone zero: con Banca Mediolanum c’è la scelta più conveniente

SelfyConto di Banca Mediolanum è la soluzione ideale per accedere a un conto corrente a zero spese davvero conveniente. Il conto include:

canone zero per un anno (invece che 3,75 euro al mese); successivamente il canone resta azzerato per Under 30 ed è azzerabile da over 30 che attivando un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo con la banca

In più, per chi apre SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un’estrazione settimanale e provare a vincere un prodotto Apple (iPhone, iPad, Apple Watch o MacBook). Per saperne di più è possibile seguire il link qui di sotto da cui si può richiedere l’apertura del conto corrente con una semplice procedura online (anche con SPID).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.