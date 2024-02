Conto Corrente Arancio: aprilo ora e scegli la carta che vuoi

Se stai cercando un conto corrente ideale per gli acquisti, Conto Corrente Arancio di ING è il conto che fa per te! Ti offre la possibilità di scegliere tra due piani distinti, tra il piano base e il modulo “Zero Vincoli”, con cui puoi avere diversi vantaggi in base alle tue esigenze. Ma scopriamolo nel dettaglio!

Conto Corrente Arancio: il conto per gestire i tuoi soldi con semplicità

Conto Corrente Arancio può essere richiesto completamente online, con una procedura rapida che può essere completata in pochi minuti. Puoi anche far uso dello SPID per velocizzare ulteriormente l’operazione. Scegli tra il piano base e il modulo “Zero Vincoli”: il primo ti consente di avere un canone totalmente gratuito, con prelievi di 0,95€, mentre il secondo ti permette di prelevare in Italia ed europa senza commissioni, ma con un canone gratuito soltanto per i primi 12 mesi. Questo sale a 2€ superato il periodo, ma può essere completamente azzerato se accrediti qualsiasi tipologia di entrata di almeno 1000€ al mese.

Entrambi ti permettono di effettuare le operazioni bancarie di base senza alcun costo aggiuntivo. Puoi quindi effettuare bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche senza alcuna commissione.

Tra le differenti tipologie di carte di pagamento MasterCard, hai la possibilità di scegliere tra una carta di debito, una carta di credito e una prepagata. Le prime due hanno un canone azzerabile, mentre la prepagata è gratuita e può essere ricaricata all’istante per gli acquisti online oppure presso i negozi. Puoi inoltre personalizzare il PIN come vuoi e decidere i massimali periodici di spesa e prelievo dalla tua area privata, nonché sospendere e riattivare rapidamente le carte.

Per aprire il Conto Corrente Arancio non devi far altro che andare sulla pagina ufficiale e seguire la procedura. Ti basta seguire i passaggi per diventare rapidamente titolare, ricevere la carta che hai scelto in pochi giorni e iniziare a usarlo da subito.