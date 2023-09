Conto Corrente Arancio: bonifici e prelievi gratuiti per 12 mesi

Conto Corrente Arancio di ING è un conto corrente digitale a canone zero che offre tutti i servizi per gestire le spese di ogni giorno, dai prelievi ai pagamenti. Questo conto si può gestire completamente online tramite internet banking oppure tramite app da smartphone.

Conto Corrente Arancio include:

Prelievi di contante con carta di debito in Italia ed Europa al costo di 0,95€ ciascuno.

Bonifici SEPA fino a 50.000€ online: 0€.

Bonifici SEPA fino a 50.000€ tramite Servizio Clienti: 2,50€ ciascuno.

Modulo di assegni: 7,50€ ciascuno.

Per chi desidera qualcosa in più è possibile attivare Modulo Zero Vincoli. Questo modulo offre il canone gratuito per i primi 12 mesi (questa promozione è valida a partire 14/05 per tutti i nuovi clienti che apriranno Conto Corrente Arancio).

Modulo Zero Vincoli permette di avere inclusi gratuitamente:

Prelievi di contante con carta di debito in Italia ed Europa.

Bonifici SEPA fino a 50.000€ effettuati online o tramite il Servizio Clienti.

Un modulo di assegni all’anno.

Al termine dei 12 mesi, Modulo Zero Vincoli avrà un costo di 2€ al mese, ma sarà possibile mantenere il canone gratuito accreditando lo stipendio o la pensione, oppure con entrate mensili di almeno 1.000€.

La procedura di apertura di Conto Corrente Arancio è semplice e veloce e avviene online con la firma digitale. In fase di registrazione è possibile aggiungere Modulo Zero Vincoli e le carte di pagamento che si desidera, dopodiché basterà un bonifico per attivare Conto Corrente Arancio e poterlo usare subito.

È possibile associare al conto Corrente Arancio anche un conto deposito (Conto Arancio) che offre un tasso d’interesse del 3% annuo lordo sulle somme depositate fino a 100.000 euro. Questa promozione dura 12 mesi dall’attivazione e, al termine di questo periodo, il tasso di interesse sarà, pari allo 0,5% annuo lordo.

Per conoscere l’offerta completa di Conto Arancio e Conto Corrente Arancio clicca qui.

