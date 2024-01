Conto Corrente Arancio: canone gratis con il piano base

Vuoi un conto corrente con un canone gratuito? Apri Conto Corrente Arancio e scegli il piano base per non pagare il canone! Puoi attivarlo in pochi minuti online e avere anche le operazioni bancarie standard senza commissioni, come bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche.

Conto Corrente Arancio: piano base con canone gratuito

Conto Corrente Arancio di ING è gratis se durante l’apertura scegli il piano base. In questo caso, i prelievi hanno una commissione di 0,95€, mentre le operazioni di base rimangono gratuite. Se invece opti per il modulo “Zero Vincoli”, puoi avere prelievi gratuiti e canone azzerato per il primo anno. Successivamente, la quota passa a 2€ al mese, ma puoi eliminarla se accrediti qualsiasi entrata, che si tratti di stipendio, pensione o altro, di almeno 1000€.

Hai anche la possibilità di scegliere tra diverse carte MasterCard da collegare al tuo conto: decidi tu se avere una carta di debito, di credito o prepagata per i tuoi acquisti. La carta di debito e di credito hanno un canone periodico, che però puoi sempre azzerare in via promozionale. Se vuoi la carta di credito, puoi azzerarlo attivando il piano Pagoflex o effettuando almeno 500€ di spesa al mese. La carta prepagata, invece, è completamente gratuita e la ricarichi all’istante direttamente dal conto, per i tuoi acquisti periodici.

Naturalmente hai tutto sotto controllo sia tramite l’homebanking da PC, che dall’app per smartphone Android e iOS. Puoi tenere sott’occhio il saldo e regolare in ogni momento i limiti mensili per spendere e prelevare agli ATM.

Se vuoi aprire Conto Corrente Arancio, è possibile seguire una procedura online veloce dalla pagina ufficiale. Una volta che hai fornito i documenti e i dati richiesti e, completata la registrazione, devi solo attivarlo con un bonifico. Puoi anche richiedere Conto Arancio in fase di apertura e avere un conto deposito dove poter far fruttare le tue giacenze a un tasso di interesse conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.