Conto Corrente Arancio: canone gratis con il piano base

Il Conto Corrente Arancio è un prodotto bancario molto popolare che offre un piano base senza costi, se sei alla ricerca di un conto a canone zero per gestire i tuoi soldi. Questo include operazioni bancarie standard senza commissioni, come bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche. Inoltre puoi scegliere diverse tipologie di carte MasterCard da poter collegare in fase di apertura.

Conto Corrente Arancio nel dettaglio

Con Conto Corrente Arancio puoi scegliere il piano base che offre canone completamente gratuito, insieme alla possibilità di effettuare prelievi in area euro con una commissione di 0,95€. Se scegli il modulo “Zero Vincoli” puoi ottenere prelievi gratuiti presso tutti gli ATM nazionali, insieme a un libretto di assegni l’anno, ma con un canone che passa a 2€ al mese. Puoi comunque azzerarlo se accrediti un’entrata qualsiasi di almeno 1000€, che si tratti di stipendio, pensione o altro.

ING ti da la possibilità di scegliere la carta MasterCard che preferisci, tra carta di debito, di credito o prepagata. Le prime due hanno un canone che può essere azzerato in via promozionale, se scegli la carta di credito puoi ad esempio farlo attivando il piano Pagoflex o effettuando almeno 500€ di spesa al mese. La carta prepagata è infine completamente gratuita e la ricarichi all’istante dal conto per usarla nei tuoi acquisti.

Dall’app per smartphone Android o iOS, o dall’homebanking, puoi controllare gli aspetti più importanti delle carte, come i massimali periodici per spendere o prelevare, nonché sospenderle o riattivarle con un clic o tocco.

Per aprire il Conto Corrente Arancio è possibile seguire una procedura online veloce dalla pagina ufficiale. Basta seguire la procedura e fornire i documenti richiesti. Puoi anche richiedere Conto Arancio in fase di apertura e avere un conto deposito dove poter far fruttare le tue giacenze a un tasso di interesse conveniente. La carta viene spedita subito dopo direttamente a casa.

