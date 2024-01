Conto Corrente Arancio: canone zero e gestione digitale

Conto Corrente Arancio di ING si presenta come una soluzione bancaria all’avanguardia, in linea con le esigenze di un mondo sempre più digitalizzato. Questo prodotto, caratterizzato dalla sua natura 100% digitale, offre ai clienti una gamma di vantaggi con un canone mensile pari a zero.

Zero canone

Conto Corrente Arancio offre un conto a canone zero, inoltre le operazioni online, compresi bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche, sono gratuite, mentre le operazioni tramite il Servizio Clienti hanno un costo di 2,50€. I prelievi di contante con carta di debito in Italia e in Europa hanno una commissione di 0,95€.

Modulo Zero Vincoli gratuito per 12 mesi

Per chi desidera ancora più vantaggi, è possibile attivare il Modulo Zero Vincoli, che offre canone gratuito per i primi 12 mesi e include a costo zero prelievi di contante, bonifici SEPA effettuati tramite Servizio Clienti e un modulo di assegni all’anno. Mantenendo un accredito di stipendio, pensione o entrate mensili di almeno 1.000€, il canone resta azzerato anche dopo i primi 12 mesi. In alternativa, il costo sarà di 2€ al mese.

Procedura di apertura completamente online

Conto Corrente Arancio si può aprire direttamente online, il processo è completamente digitale, con la possibilità di utilizzare la firma digitale. La procedura è semplificata grazie all’identificazione tramite SPID, che elimina attese e la necessità di recarsi in filiale.

Carte per ogni esigenza

ING offre anche una gamma di carte Mastercard per ogni necessità: dalle Carta di Credito per acquisti online e nei negozi, alle Carta di Debito e Prepagate Mastercard, per prelievi e acquisti.

Conto deposito

ING offre anche un conto deposito (Conto Arancio) che si può collegare a Conto Corrente Arancio, e attualmente offre un interesse del 3% annuo lordo per 12 mesi fino a 100.000€, senza costi di gestione e senza vincoli.

Per conoscere l’offerta completa di Conto corrente Arancio clicca qui.

