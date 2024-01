Conto Corrente Arancio: canone zero con prelievi e bonifici gratuiti per 12 mesi

Conto Corrente Arancio di ING si presenta come una soluzione bancaria versatile e orientata all’innovazione digitale. Questo conto corrente offre una serie di vantaggi, tra cui il canone gratuito e la possibilità di gestire il conto completamente online.

Zero canone e bonifici gratuiti

Conto Corrente Arancio è un conto corrente a canone zero che include gratuitamente bonifici SEPA online fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche online.

I prelievi hanno una commissione di 0,95€ ed è previsto un costo di €2,50 per i bonifici effettuati tramite servizio clienti e €7,50 per ogni modulo di assegni, con la possibilità di azzerare questi costi attivando Modulo Zero Vincoli.

Servizi aggiuntivi con Modulo Zero Vincoli

Modulo Zero Vincoli, disponibile gratuitamente per i primi 12 mesi, estende i vantaggi offerti da Conto Corrente Arancio. Questo include prelievi gratuiti, bonifici SEPA gratuiti anche tramite Servizio Clienti, e un modulo di assegni annuale senza costi. Dopo i primi 12 mesi, con stipendio, pensione o entrate mensili di almeno 1.000€, il canone resta a zero. Altrimenti, si applica un costo di 2€ al mese.

Modalità di apertura e gestione del conto

L’apertura di Conto Corrente Arancio è completamente digitalizzata. Con pochi clic e tramite il sistema di identificazione SPID, i clienti possono aprire il proprio conto online con firma digitale, senza necessità di recarsi in filiale. Questo processo rispecchia la crescente domanda di servizi bancari rapidi, sicuri e facilmente accessibili.

Conto Arancio: una soluzione per i risparmi

In aggiunta al Conto Corrente, ING offre anche il Conto Arancio, un conto deposito collegabile a Conto Corrente Arancio. Questo conto deposito offre un interesse del 3% annuo lordo per 12 mesi fino a 100.000€, senza costi di apertura, gestione, trasferimento o chiusura.

Per conoscere l’offerta completa di Conto Corrente Arancio clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.