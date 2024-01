Conto Corrente Arancio: conto a canone zero e operazioni online incluse

Conto Corrente Arancio di ING coniuga l’efficienza della gestione digitale con una struttura di costi vantaggiosa per i clienti, offrendo una soluzione completa per la gestione delle finanze quotidiane e dei risparmi.

Conto Corrente Arancio è a canone zero e offre la possibilità di gestire il conto e le spese tramite l’App di ING.

Canone zero e operazioni online incluse

Conto Corrente Arancio elimina il canone mensile, offrendo un notevole risparmio ai suoi clienti. Sono inclusi nel conto i bonifici SEPA online fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e le ricariche telefoniche, e questo lo rende un’opzione ideale per la gestione quotidiana delle finanze. I prelievi hanno una commissione di 0,95€, e ci sono costi aggiuntivi per i servizi forniti tramite il servizio clienti, come i bonifici (2,50€) e i moduli di assegni (7,50€).

Modulo Zero Vincoli

Attivando Modulo Zero Vincoli, gratuito per i primi 12 mesi, si avranno inclusi prelievi gratuiti e bonifici SEPA gratuiti anche tramite Servizio Clienti, oltre a un modulo di assegni annuale senza costi. Accreditando lo stipendio, la pensione, o con entrate mensili di almeno 1.000€ al mese è possibile mantenere il canone a zero. In caso contrario, dopo i primi 12 mesi, Modulo Zero Vincili prevede un costo di 2€ al mese.

Procedura di apertura digitalizzata

L’apertura di Conto Corrente Arancio è interamente online e può essere effettuata rapidamente con il sistema SPID e firma digitale. Questa modalità di apertura, che non richiede la presenza fisica in filiale, sottolinea l’orientamento di ING verso l’innovazione digitale e la facilità d’uso.

Conto deposito

ING offre anche Conto Arancio, un conto deposito collegabile a Conto Corrente Arancio, che offre un interesse del 3% annuo lordo per 12 mesi fino a 100.000€, senza costi aggiuntivi. Questo conto deposito è un’ottima soluzione per chi desidera far fruttare i propri risparmi con condizioni vantaggiose.

