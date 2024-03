Conto Corrente Arancio: di addio al canone con il piano base

Il Conto Corrente Arancio di ING è un conto corrente online che offre una serie di vantaggi e servizi a costo zero se durante l’apertura scegli il piano base! Hai infatti un canone completamente gratuito e puoi prelevare in tutta europa, scegliendo la carta di pagamento MasterCard che preferisci.

Conto Corrente Arancio: un conto corrente online senza canone

Se scegli il piano base di Conto Corrente Arancio, durante la fase di apertura, puoi avere un canone completamente gratuito con prelievi dalla commissione di 0,95€ presso gli ATM di tutta europa.

Puoi tuttavia anche scegliere il modulo “Zero Vincoli”, che invece ti permette di prelevare senza commissioni, ma con un canone gratuito solo per i primi 12 mesi. Dopo questo periodo, la quota da pagare è di 2€ al mese, ma può essere azzerata se si accredita un’entrata mensile di almeno 1000€.

A prescindere dal piano che sceglierai, potrai comunque effettuare operazioni bancarie di base senza commissioni aggiuntive: bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche sono completamente gratuite.

Inoltre, il conto ti offre diverse opzioni per quanto riguarda le carte di pagamento. Puoi scegliere tra una carta di debito, una carta di credito o una prepagata MasterCard: le prime due hanno un canone che può essere azzerato, mentre la prepagata è gratuita e può essere ricaricata velocemente dal conto per acquistare online o nei negozi fisici. Sta a te scegliere quelle più adatte alle tue esigenze.

Per aprire il conto segui la procedura online che trovi nella pagina ufficiale. Fornisci i dati personali richiesti e attivalo con un bonifico per iniziare a usarlo da subito. Inoltre puoi anche richiedere l’apertura di Conto Arancio, un conto deposito che puoi abbinare al conto corrente, con cui puoi avere un tasso di interesse del 3% per 12 mesi.

Diventa ora titolare di Conto Corrente Arancio e scopri tutti i vantaggi!