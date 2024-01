Conto Corrente Arancio: il canone è gratis con il piano base

Cerchi un conto corrente a canone zero? Conto Corrente Arancio rientra sicuramente tra le opzioni che puoi considerare, grazie alla possibilità di averlo gratuito con il piano base, che offre anche le normali operazioni bancarie senza commissioni, oltre a poter scegliere la carta MasterCard che preferisci.

Conto Corrente Arancio: canone e bonifici gratis

Il piano base di Conto Corrente Arancio ti consente, in sintesi, di avere un canone gratuito per tutta la durata del rapporto, oltre a operatività bancaria classica senza commissioni (Bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche) e prelievi in area euro al costo di 0,95€.

Puoi abbinare la carta MasterCard che preferisci. Scegli tra carta di debito, di credito o prepagata. Le prime due hanno un canone azzerabile in via promozionale, nella carta di credito è, ad esempio, possibile farlo se si attiva il piano Pagoflex o si effettuano almeno 500€ di spesa al mese. Non mancano PIN personalizzabile e notifiche in tempo reale su tutti i movimenti. La prepagata è invece completamente gratuita e ti consente di essere istantaneamente ricaricata dal conto per gli acquisti.

Puoi gestire tutto da homebanking o app per smartphone Android e iOS, controllando il saldo, nonché impostando i limiti di spesa e prelievo con le carte, le quali possono essere sospese o riattivate con pochi tocchi.

Il conto offre anche il modulo Zero Vincoli, che ti permette di avere prelievi senza commissioni e un modulo di assegni ogni anno, ma con un canone che rimane gratis soltanto per il primo anno. Successivamente, la quota diventa di 2€ al mese, ma puoi azzerarla se accrediti un’entrata mensile di almeno 1000€, che si tratti di stipendio, pensione o qualsiasi altra cosa.

Si richiede online con una procedura veloce dalla pagina ufficiale. Facendo clic su “Apri Conto Corrente Arancio”, segui i passaggi indicati per attivare infine il conto con un bonifico e iniziare da subito a usarlo.

