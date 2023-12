Conto Corrente Arancio: il conto a canone zero di ING

Se stai cercando un conto corrente online che ti permetta di gestire le tue finanze in modo semplice, sicuro e conveniente, Conto Corrente Arancio di ING è sicuramente una delle opzioni che puoi considerare. Nel caso vuoi optare per un prodotto interamente gratuito, il piano base offre infatti canone zero, insieme alla possibilità di effettuare le operazioni classiche senza commissioni.

Conto Corrente Arancio: un conto conveniente

Con Conto Corrente Arancio hai diversi vantaggi. Ecco le sue caratteristiche principali nel dettaglio:

Scegli tra due piani : tra cui il modulo base, interamente gratuito ma con prelievi dal costo di 0,95€, oppure il modulo “Zero Vincoli” che offre prelievi gratis, ma ha un canone gratuito soltanto per il primo anno. Successivamente, questo passa a 2€ al mese ma puoi azzerarlo in via promozionale se accrediti un’entrata di qualsiasi tipo (stipendio, pensione o altro) di almeno 1000€.

: tra cui il modulo base, interamente gratuito ma con prelievi dal costo di 0,95€, oppure il modulo “Zero Vincoli” che offre prelievi gratis, ma ha un canone gratuito soltanto per il primo anno. Successivamente, questo passa a 2€ al mese ma puoi azzerarlo in via promozionale se accrediti un’entrata di qualsiasi tipo (stipendio, pensione o altro) di almeno 1000€. Operazioni di base online incluse : puoi effettuare bonifici SEPA, moduli MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche senza commissioni, direttamente dal tuo smartphone, tablet o computer.

: puoi effettuare bonifici SEPA, moduli MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche senza commissioni, direttamente dal tuo smartphone, tablet o computer. Differente tipologia di carte MasterCard : puoi richiedere gratuitamente la carta di debito, la carta prepagata o la carta di credito Mastercard Gold, con cui puoi pagare i tuoi acquisti in tutto il mondo e usufruire di servizi esclusivi come l’assicurazione viaggio e il cashback.

: puoi richiedere gratuitamente la carta di debito, la carta prepagata o la carta di credito Mastercard Gold, con cui puoi pagare i tuoi acquisti in tutto il mondo e usufruire di servizi esclusivi come l’assicurazione viaggio e il cashback. Assegni inclusi: con Zero Vincoli hai modulo di assegni gratuito ogni anno, per le tue esigenze di pagamento tradizionali.

Per aprire Conto Corrente Arancio non devi fare altro che seguire la procedura online nella pagina ufficiale. Fornisci i documenti richiesti e una volta terminata l’operazione, il conto sarà già attivo e la carta ti verrà recapitata direttamente a casa, pronta per essere utilizzata per tutti i tuoi acquisti.

Inoltre, se cerchi anche un conto deposito con cui risparmiare, in fase di richiesta o dalla tua area privata, potrai anche attivare Conto Arancio e beneficiare di un buon tasso di interesse.

