Conto Corrente Arancio: il conto a zero spese con carta di debito

Conto Corrente Arancio è un prodotto online che ti permette di gestire tutto in modo semplice, sicuro e conveniente. Non ha infatti alcun canone mensile e può essere interamente gestito anche tramite l’app per smartphone, disponibile sia per Android e iOS.

Il conto si richiede online in pochissimo tempo e, una volta aperto, permette di avere un conto a zero spese per quanto riguarda le operazioni bancarie di base eseguite online, insieme a una carta di debito, di credito o prepagata.

Conto Corrente Arancio: tutti i dettagli

Conto Corrente Arancio è disponibile in due piani: il modulo base e il modulo “Zero Vincoli”. Il primo è sempre gratuito e permette di effettuare le principali operazioni bancarie, quali bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche, ma con i prelievi che invece hanno una commissione di 0,95€.

Al contrario, il modulo “Zero Vincoli” permette invece di avere prelievi senza commissioni in tutta europa, insieme a un libretto di assegni all’anno, ma con il canone che è gratis solo per il primo anno e che passa a 2€ al mese a partire dal secondo. Questo è tuttavia azzerabile in via promozionale se viene accreditata un’entrata di qualsiasi tipo di almeno 1000€ al mese.

A parte ciò, con il conto è possibile anche avere:

Gestione del conto da app, con notifiche sui tuoi pagamenti e autorizzazione delle operazioni con un tocco.

Possibilità di scegliere tra carta di debito, carta di credito e carta prepagata MasterCard.

Se scegli la carta di credito, il canone è gratuito se attivi il servizio Pagoflex o spendi almeno 500€.

La possibilità di richiedere Conto Arancio durante l’apertura, per far fruttare i tuoi risparmi con un tasso di interesse vantaggioso.

Per aprire il conto ti basta andare nella pagina ufficiale e fare clic su “Apri Conto Arancio”, seguendo tutti i passaggi indicati nella procedura.

