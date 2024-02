Conto Corrente Arancio: il conto online a canone zero

Con Conto Corrente Arancio, ING offre una soluzione bancaria che permette di eliminare i costi del conto corrente tradizionale, offrendo al contempo un’esperienza utente flessibile e completamente digitale.

Canone Zero

Conto Corrente Arancio è un conto corrente a canone zero che include gratuitamente tutte operazioni effettuate online.È prevista una commissione di 2,50€ per le operazioni effettuate tramite Servizio Clienti (Bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche), e una commissione di 0,95€ per i prelievi di contante con carta di debito in Italia e in Europa.

Modulo Zero Vincoli

Conto Corrente Arancio offre anche un’opzione “Modulo Zero Vincoli” che permette di eliminare la maggior parte dei costi operativi, offrendo ai suoi clienti un servizio che combina flessibilità, convenienza e innovazione. “Modulo Zero Vincoli” è attivabile gratuitamente per i primi 12 mesi e continua ad essere senza costi se il cliente accredita lo stipendio o la pensione (in alternativa in canone diventa di 2€ al mese).

Attivando Modulo Zero Vincoli sono inclusi a costo zero:

prelievi di contante con carta di debito in Italia e in Europa;

di contante con carta di debito in Italia e in Europa; bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche effettuate tramite Servizio Clienti;

SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche effettuate tramite Servizio Clienti; assegni, un modulo all’anno.

Procedura di apertura semplice e online

La procedura di apertura di Conto Corrente Arancio si può completare online. I clienti possono personalizzare il loro conto scegliendo le opzioni più adatte alle loro necessità, inclusa l’attivazione di Modulo Zero Vincoli.

Conto Arancio: il conto deposito di ING

In aggiunta al conto corrente, ING propone il Conto Arancio, un conto deposito con un tasso di interesse annuo lordo del 3% fino a 100.000€, senza costi aggiuntivi, se attivato entro l’11/05/24. Questo rende il Conto Corrente Arancio una scelta eccellente anche per chi desidera far fruttare i propri risparmi senza vincoli.

