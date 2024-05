Conto Corrente Arancio Più: canone azzerabile e Carta di Credito inclusa

Conto Corrente Arancio Più è il nuovo conto corrente proposto da ING che combina convenienza e un’ampia gamma di servizi inclusi, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un conto corrente versatile e conveniente.

Conto Corrente Arancio Più: caratteristiche

Il Conto Corrente Arancio Più è una soluzione bancaria completa e conveniente, ideale per chi cerca un conto corrente senza canone e con numerosi servizi gratuiti, l’apertura online e l’identificazione tramite SPID rendono l’attivazione semplice e veloce

Sebbene Conto Corrente Arancio Più preveda un canone, questo può essere azzerato con l’accredito dello stipendio, della pensione, o con entrate di almeno 1.000€ al mese

I prelievi di contante in Italia e in Europa e i bonifici SEPA, inclusi quelli istantanei, sono gratuiti, inoltre, i bollettini postali, il servizio CBILL e pagoPA sono anch’essi senza costi aggiuntivi.

Il conto offre anche una Carta di Credito Mastercard Gold senza canone, permettendo ai clienti di gestire le loro spese con maggiore flessibilità e senza costi aggiuntivi.

Opzione Conto Corrente Arancio Light

Per chi preferisce pagare solo per i servizi utilizzati, ING offre anche il Conto Corrente Arancio Light, che non ha canone mensile ma prevede costi per specifici servizi: prelievi con carta di debito a 0,95€, bonifici istantanei a 2€, bollettini postali a 1,50€, CBILL e pagoPA a 2,50€.

Il Conto Corrente Arancio Light include gratuitamente il canone della Carta di Debito Mastercard, i bonifici SEPA fino a 50.000€, e il pagamento di F24, MAV, e RAV.

L’apertura del conto è completamente online e richiede pochi minuti grazie all’identificazione tramite SPID, per iniziare, basta cliccare su “Apri Conto Corrente Arancio”, scegliere tra le opzioni Light o Più, e attivare il conto con un bonifico.

I documenti necessari per l’apertura sono documento d’identità valido emesso in Italia, codice fiscale o tessera sanitaria, numero di cellulare, per liberi professionisti, certificato di attribuzione partita IVA, per non cittadini UE, permesso di soggiorno valido.

Per conoscere l’offerta completa di Conto Corrente Arancio Più clicca qui.