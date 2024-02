Conto Corrente Arancio: prelievi gratuiti con il modulo "Zero Vincoli"

Scopri ING Conto Corrente Arancio, il conto corrente con prelievi gratis in tutta europa se scegli il modulo “Zero Vincoli” in fase di apertura. Si tratta di un’opzione che ti permette di avere un canone gratuito per un anno, che puoi azzerare in via promozionale, insieme alla carta di pagamento che preferisci e operazioni di base completamente gratuite, inclusi i bonifici.

ING Conto Corrente Arancio: scopri il modulo “Zero Vincoli”

Il modulo “Zero Vincoli” di Conto Corrente Arancio è gratuito per il primo anno. Dopo il primo anno, la quota passa a 2€ al mese, ma accreditando stipendio, pensione o una qualsiasi entrata di almeno 1000€ puoi azzerarla in via promozionale!

Oltre a ciò, anche tutte le attività bancarie di base, come bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche, sono completamente senza commissioni. Il modulo “Zero Vincoli” ti permette di avere anche un libretto di assegni gratuiti ogni anno.

Se però desideri non pagare il canone periodico puoi sempre optare per il piano base, che include sempre le operazioni bancarie base gratuite, ma con i prelievi che hanno un costo di 0,95€.

Puoi scegliere la carta di pagamento che preferisci, tra cui una carta di debito con canone azzerabile, una carta di credito con opzione pagoflex per dilazionare le spese, e una carta prepagata completamente gratuita e ricaricabile all’istante dal tuo conto per gli acquisti.

In tutti i casi, le controlli comodamente dall’app ING per smartphone Android e iOS. Oltre al saldo e ai movimenti, puoi infatti decidere quanto puoi prelevare e spendere ogni mese, oppure sospendere e riattivare quando vuoi le carte.

Per aprirlo non ti resta che seguire la procedura online dalla pagina ufficiale, senza attese o chiamate con un operatore. Ti basta tenere a portata di mano i tuoi documenti personali e fornire i dati richiesti per richiedere l’apertura e ricevere la carta di pagamento che hai scelto pochi giorni dopo a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.