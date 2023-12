Conto Corrente Arancio: scopri il modulo "Zero Vincoli"

Conto Corrente Arancio di ING è uno tra i conti correnti attualmente in promozione con il modulo “Zero Vincoli”. Si tratta di un’opzione che è possibile richiedere in fase di apertura che offre canone gratuito per 12 mesi e prelievi senza commissioni in Italia e in europa.

ING Conto Corrente Arancio: i dettagli del modulo “Zero Vincoli”

ING Conto Corrente Arancio è il conto bancario zero spese che puoi aprire online, scegliendo tra due piani disponibili: il modulo base e il modulo “Zero Vincoli”. Il primo permette di avere canone sempre gratuito, oltre a zero commissioni per quanto riguarda le operazioni bancarie classiche, mentre i prelievi hanno un costo di 0,95€. Scegliendo tuttavia il modulo “Zero Vincoli”, durante la richiesta del conto, è possibile ottenere anche prelievi gratuiti in tutta europa, insieme a un libretto di assegni all’anno, con il canone che però è gratis soltanto per i primi 12 mesi.

Attivando “Zero Vincoli”, la quota del canone passa successivamente a 2€ al mese, ma è possibile azzerarla in via promozionale accreditando stipendio, pensione o un’entrata di almeno 1000€ al mese.

Oltre a ciò, il conto corrente di ING ti offre una serie di servizi digitali che ti permettono di gestire le tue spese da app, disponibile per Android e iOS, autorizzare le operazioni con un clic e ricevere notifiche sui tuoi pagamenti. Puoi anche scegliere le carte di pagamento MasterCard che preferisci tra carta di debito, carta di credito e carta prepagata.

Insieme al conto, è anche possibile richiedere Conto Arancio, il conto deposito che ti offre un tasso di interesse conveniente per i tuoi risparmi.

Aprire il conto è facile e veloce: ti basta cliccare su “Apri Conto Corrente Arancio” sul sito di ING, inserire i contatti e i tuoi dati anagrafici, scegliere il modulo e le carte che vuoi e firmare il contratto in modo completamente digitale. Per attivare il conto ti basta fare un bonifico. La registrazione è possibile anche con SPID.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.