Conto Corrente Arancio: zero spese, 100€ di Buoni Amazon e carta di credito inclusa

Conto Corrente Arancio Più è la scelta giusta per aprire oggi un nuovo conto corrente. Il conto di ING, infatti, è disponibile a zero spese, con canone azzerabile a tempo indeterminato oltre che con prelievi e bonifici istantanei gratis. In più, è possibile richiedere la carta di credito gratis, con rilascio immediato e possibilità di rateizzare le spese.

Per i nuovi clienti che scelgono ING, inoltre, ci sono 100 euro di Buoni Amazon in regalo. La promozione è accessibile utilizzando il codice ING2024 e richiedendo la carta di debito. Successivamente, sarà necessario raggiungere quota 500 euro di spese con carta entro il 29 novembre.

Per tutti i dettagli sulla promozione e per richiedere l’apertura del conto basta visitare il sito di ING, tramite il box qui di sotto.

Conto Corrente Arancio Più: ecco la promo

Il conto corrente di ING presenta le seguenti caratteristiche:

canone di 5 euro al mese, azzerabile a tempo indeterminato con l’accredito di stipendio/pensione oppure con almeno 1.000 euro di entrate ogni mese

con l’accredito di stipendio/pensione oppure con almeno 1.000 euro di entrate ogni mese carta di debito a canone zero, con prelievi gratis in area euro

bonifici istantanei gratis

possibilità di richiedere la carta di credito a canone zero e con possibilità di rateizzazione delle spese

e con possibilità di rateizzazione delle spese sia la carta di debito che la carta di credito sono utilizzabili con Google Pay e Apple Pay

possibilità di richiedere la carta prepagata a canone zero

100 euro di Buoni Amazon, utilizzando il codice ING2024 e richiedendo la carta di debito; per ottenere il buono bisognerà effettuare almeno una transazione con carta di debito (per avere il primo buono da 50 euro) e poi raggiungere almeno 500 euro di transazioni (per avere un secondo buono) entro il 29 novembre

Per aprire il conto basta raggiungere il sito di ING, tramite il box qui di sotto. La promozione in corso termina il prossimo 9 settembre.