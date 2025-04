Nexi semplifica i costi del POS: zero canone e commissione unica 1,89%

Se stai valutando la sostituzione del vecchio POS con uno a canone zero, che ti permetta di incassare ovunque con una commissione unica all’1,89%, ti segnaliamo Nexi Mobile POS, il nuovo POS piccolo e leggero di Nexi per tutti i pagamenti digitali. Il costo di attivazione è pari a 29 euro.

Fino al 30 giugno 2025 è disponibile la promozione micropagamenti, che permette di azzerare tutte le commissioni sulle transazioni fino a 10 euro. Il dispositivo è inoltre compatibile con il Bonus fiscale, grazie al quale si ottiene un credito d’imposta del 30% sull’importo delle commissioni. A tutto questo, infine, si aggiunge il programma Protection Plus, grazie al quale puoi ottenere la certificazione di conformità agli Standard PCI-DSS, obbligatoria per i Circuiti internazionali.

I vantaggi di Nexi Mobile POS

Canone zero, commissione unica dell’1,89%, portabilità e promozione Nexi micropagamenti: questi i principali vantaggi del Mobile POS.

Zero canone mensile : a differenza della maggior parte degli altri POS, non è previsto alcun canone, ma solo un costo una tantum di 29 euro per l’attivazione.

: a differenza della maggior parte degli altri POS, non è previsto alcun canone, ma solo un costo una tantum di 29 euro per l’attivazione. Commissione 1,89% : la commissione è fissa all’1,89% per tutti i pagamenti con le carte Mastercard, Visa, Maestro, V-Pay e PagoBancomat, indipendentemente dall’importo della transazione.

: la commissione è fissa all’1,89% per tutti i pagamenti con le carte Mastercard, Visa, Maestro, V-Pay e PagoBancomat, indipendentemente dall’importo della transazione. Promozione micropagamenti : la promo Nexi micropagamenti permette di azzerare tutte le commissioni legate alle transazioni fino a 10 euro da qui al 30 giugno 2025.

: la promo Nexi micropagamenti permette di azzerare tutte le commissioni legate alle transazioni fino a 10 euro da qui al 30 giugno 2025. Portabilità: il Mobile POS è un dispositivo portatile, di piccole dimensioni, che si presta alla perfezione all’utilizzo in mobilità.

L’acquisto del Mobile POS è disponibile online: basta collegarsi al sito ufficiale Nexi, selezionare “Acquista Mobile POS” e fare clic su “Acquista” per completare la procedura. Nella pagina di acquisto leggerai “Scopri Offerta Welcome Special”: se ci clicchi sopra, oltre alla commissione unica dell’1,89%, vedrai anche la percentuale 0,00% riferita ad American Express, valida fino a 3.000 euro di transato, che poi passa allo 0,90% tra i 3.000 euro e fino a 50.000 euro (offerta valida solo per i nuovi clienti American Express).