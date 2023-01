Conto Corrente Aziendale con Carta di Credito: ecco la soluzione

Tot è la soluzione ideale per te che hai Partita IVA e cerchi un Conto Corrente Aziendale completo ed efficiente, totalmente digitale e con Carta di Credito Visa inclusa. Si tratta di una vera e propria benedizione per gli imprenditori che vogliono diventare indipendenti da qualsiasi banca e dai loro costi esagerati, applicati a qualsiasi operazione o servizio.

Con Tot sarai tu a gestire le tue spese, inclusi deleghe F24 e pagoPa oltre che bonifici SEPA e SDD. Avrai fin da subito un IBAN italiano e la tua nuova Carta di Credito Visa Business per gestire i tuoi pagamenti in totale comodità, come un conto personale e senza costi aggiuntivi.

Registrati in pochi minuti, verifica immediatamente i tuoi documenti e accedi al Conto Corrente Aziendale Tot, realizzato con Banca Sella. Fai richiesta della tua Carta di Credito e in pochissimi giorni la riceverai presso la tua azienda o direttamente a casa tua.

Conto Corrente Aziendale Tot: la svolta giusta per le finanze della tua azienda

Anche la tua azienda ha bisogno di respiro a livello finanziario. Sogni di gestire le tue spese attraverso un’app semplice, comoda, immediata e veramente smart? Conto Corrente Aziendale Tot è la scelta ideale per avere tutto quello che cerchi in un’unica soluzione, compresa una Carta di Credito Visa Business.

Tutta la gestione finanziaria è a portata di click. Si tratta di un conto per le imprese estremamente potente. Con un solo unico canone hai a disposizione un IBAN italiano e la possibilità di effettuare bonifici SEPA online senza limiti di importo. Avrai anche attivo un servizio SDD per gestire tutte le utenze aziendali.

Inoltre, sarai indipendente anche nella gestione dei pagamenti F24 e pagoPa online. Dulcis in fundo, la tua impresa avrà anche una Carta di Credito Visa Business per le spese aziendali. Tutto in un’unica soluzione estremamente conveniente e completa. Accedi subito a Conto Tot e dai la svolta giusta alla tua azienda.

